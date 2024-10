Matais: fala de Tarcísio é crime eleitoral, e TSE precisa se manifestar

A declaração sem provas do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre uma suposta orientação do PCC para o voto no candidato Guilherme Boulos (PSOL) pode ser considerada um crime eleitoral e precisa de uma resposta do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), afirmou a colunista Andreza Matais no UOL News deste domingo (27).

Tarcísio citou um suposto "trabalho grande de inteligência" antes de citar o nome de Boulos. O candidato do PSOL disse que vai acionar a Justiça, classificou a declaração como "criminosa" e afirmou que o governador cria "uma grave fake news em pleno domingo de eleições".

É gravíssima essa fala do governador de São Paulo. Ele está utilizando do cargo de governador para fazer essa declaração que, na minha avaliação, é um crime eleitoral, ao lado do prefeito de São Paulo, que disputa a reeleição, no meio do processo de votação.

É algo que tem sido feito, já não é de hoje, se tentar fazer essa correlação desses grupos criminosos com a esquerda, e que seria a mesma coisa de você associar a milícia à direita.

Eu gostaria de ouvir e, mais uma vez, eu vou cobrar aqui da presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, que se manifeste nesse momento.

Andreza Matais

Kotscho: Com acusações falsas, Bolsonaro e Tarcísio mostram que são iguais

No programa, o comentarista do UOL News Ricardo Kotscho relacionou a declaração de Tarcísio a uma falsa teoria, repetida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) hoje em Goiânia, de que o Lula (PT) não sofreu um acidente doméstico que o impediu de viajar à Rússia.

Para Kotscho, isso demonstra que Tarcísio e Bolsonaro estão do mesmo lado radicalizado do uso de notícias falsas para propósitos político-eleitorais. Kotscho também cobrou a ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE, para que se manifeste.

Isso não pode demorar mais nenhum instante, tem que imediatamente ter uma providência do TSE. É o fato mais grave que aconteceu nessa campanha até agora. (...) É inexplicável, irresponsável.

Em Goiânia, hoje de manhã, o Bolsonaro, além de esculhambar com o ministro do STF Alexandre de Moraes, colocou em dúvida o acidente doméstico de Lula, que impediu a viagem dele para a reunião dos BRICS.

Assim como o Tarcísio, ele também não apresentou prova nenhuma, disse que recebeu no celular de alguma 'tia do zap' que mandou isso aí, e bota como se fosse um fato. Eles são iguais, não tem essa de moderado e radical. Eles são iguais.

Ricardo Kotscho

