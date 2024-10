Como está a votação em São Paulo? Veja que horas sai resultado da apuração

A apuração dos votos nas cidades com segundo turno começa a partir de 17h (de Brasília) deste domingo (27). A previsão é que os resultados das cidades de São Paulo sejam conhecidos entre 19h e 20h, de acordo com o presidente do TRE-SP, Silmar Fernandes.

O que aconteceu

Fernandes afirmou que os resultados de segundo turno em todo o estado de São Paulo devem sair de forma "célere". Em coletiva de imprensa na sede do tribunal, o desembargador disse que, até às 20h de hoje (27), as cidades paulistas com eleições já deverão ter seus prefeitos definidos.

Ele também disse que as votações no estado acontecem de forma "tranquila". "Matematicamente, [os resultados devem sair] entre 19h e 20h, às vezes uma seção ou outra tem dificuldade, mas talvez [saiam] até em menos [tempo], (...) isso vai depender da distribuição de dados".

Os resultados das 51 cidades do Brasil com segundo turno serão conhecidos a partir das 17h (de Brasília). Esse é o horário previsto para o início da apuração pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

40 urnas foram substituídas até agora em SP

Durante a manhã de votações no estado de São Paulo, 40 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas, de acordo com balanço parcial das 11h30 do TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Na capital, 23 máquinas foram trocadas, enquanto no interior, 17. No total, são 44.928 urnas utilizadas em todo o estado.

Além da cidade de São Paulo, outras 17 cidades paulistas têm segundo turno. A motivação para as substituições das urnas pode variar, porém, os votos registrados nas máquinas com problemas técnicos não são perdidos.

Em caso de falhas, profissionais do TRE-SP devem se dirigir até as seções para realizar a troca imediata das urnas e solucionar os problemas. O balanço geral com informações sobre as urnas após o fim da votação está previsto para 17h30.

Candidatos vão às urnas

Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) votaram pela manhã. O psolista voltou a dizer que acredita na virada no resultado das eleições. Por outro lado, Nunes disse que não o apagão "não vai influenciar" o seu desempenho nas urnas.

Meu adversário teve a chance dele durante três anos e meio, e não fez. O que eu e a Marta Suplicy, minha vice, estamos pedindo é uma chance para São Paulo, uma chance para todos vocês que vão às urnas hoje. Ao longo dessa campanha, me atacaram muito, inventaram muitas mentiras a meu respeito porque queriam criar medo na hora que as pessoas fossem votar. Eu quero pedir a todos os eleitores de São Paulo que não depositem medo na urna, depositem esperança e sonho.

Guilherme Boulos (PSOL)