Como a IA pode ajudar sua empresa a otimizar processos e reduzir tempo

A inteligência artificial é uma realidade no dia a dia da Molde.me, da empresária Tyara Nascimento. Molde.me é uma startup que criou um software para modelagem têxtil digital e encaixe automático que ajuda confecções a economizarem tecido, a serem mais produtivas e sustentáveis. A empresa usa a IA desde a produção de comunicados para os clientes, peças de marketing, posts de redes sociais ao desenvolvimento de seus produtos.

A IA é utilizada, inclusive, na produção dos moldes para nossos clientes. Com a tecnologia, nós conseguimos corrigir informações sobre moldes que vieram incompletas do cliente e transmitir corretamente ao sistema, por exemplo.

Tyara Nascimento, CEO da Molde.me

O que aconteceu

Coleta de dados e personalização do sistema. A IA também vem ajudando a empresa, segundo Tyara, a reunir material sobre os clientes, "as dores, os problemas e a ambição deles". "Todas as características do perfil porque, assim, a gente consegue personalizar ainda mais todo o material".

Uso do Chatgpt começou por curiosidade. Tyara afirma que usa a tecnologia do Chatgpt desde o lançamento. Primeiro para entender seu funcionamento e hoje em diversos processos, principalmente criativos. "Toda a empresa tem sua conta para utilizar, fazer suas perguntas, tirar dúvidas, criar e revisar textos."

Economia de tempo é a principal melhoria. A empresária acredita que a otimização do tempo é o que mais motiva o uso da IA. "Quando a gente tem uma startup, é muito aprendizado. Então, às vezes, a gente inventa de fazer algumas coisas e não sabe nem por onde começar. E, nesse processo, a IA acaba conseguindo resumir todo o conhecimento que tem disponível na internet. Então, economizo tempo e ganho conhecimento."

Como implantar IA na sua empresa?

De produção de textos a integrações complexas. Eduardo Curado Matta, gerente de soluções do Sebrae, fala que a aplicação da IA tem uma gama gigante de opções. Desde a produção de textos, imagens, áudios e vídeos com a IA Generativa até integrações complexas e de alto custo com robótica, e pode ajudar muito as pequenas e médias empresas.

Orçamento vai ditar início. O uso da IA, segundo Matta, vai depender dos recursos que a empresa tem disponível para investir.

É possível iniciar com pequenos testes e aumentar a atuação da IA conforme os resultados obtidos. É importante ressaltar que implementações utilizando inteligência artificial podem ser mais eficientes se forem realizadas de forma gradativa e incremental.

Eduardo Curado Matta, gerente de soluções do Sebrae

Entre os benefícios apontados pelo especialista, estão:

· Redução de custo operacional com automação de processos e tarefas rotineiras;

· Melhoria do processo de tomada de decisão, que podem ser tomadas de forma mais rápida, a partir dos insights colhidos com a IA;

· Refinamento das atribuições dos colaboradores: com a automação de tarefas rotineiras, os colaboradores da empresa têm mais tempo para resolver problemas, propor novas abordagens e seguir a estratégia definida pela empresa;

· Escalabilidade de produtos e serviços: dependendo do contexto da empresa, é possível escalar produtos e serviços com ajuda da IA;

· Construção de estratégia: ajuda a reduzir custos de produção, gerenciamento de riscos e, consequentemente, aumento da vantagem competitiva;

· Otimização de produção: IA pode ser aplicada desde a automação de tarefas simples, até a construção de estruturas complexas e completamente automatizadas com foco em escala de produção.

· Manutenção preditiva: pode ser realizada com uso de algoritmos de visão computacional, automação robótica de processos, algoritmos preditivos e de classificação, além de implementação de inteligência cognitiva para determinadas áreas das empresas.

"O conjunto de testes aplicados para produção e gestão de produtos podem criar um "ecossistema" de IA eficiente e estratégico para manutenção preditiva", pontua Matta.

O que esperar da automatização de processos?

Matta diz que existe uma área inteira de atuação chamada automação robótica de processos (RPA, na sigla em inglês). As ferramentas disponíveis hoje têm como principais objetivos:

· Redução de custos

· Maior qualidade e controle de produtos e serviços

· Melhoria da satisfação de trabalho do colaborador

· Aumento da satisfação do cliente final

O custo de implementação de RPA é considerado baixo e pode ser feito usando ferramentas confiáveis e bem estabelecidas no mercado com rápido retorno dos investimentos.

Eduardo Curado Matta, gerente de soluções do Sebrae

Primeiro passo é mapear a empresa. Antes de iniciar qualquer processo de implementação, no entanto, ele orienta o empreendedor a mapear todos os pontos em que a automação de processos pode ser utilizada e iniciar pequenos testes de prova de conceito.

Gestão de estoque e atendimento ao cliente

Na gestão de estoques, a IA pode auxiliar de muitas formas:

Apenas com uso de software: com análise exploratória de relatórios de entradas e saídas de produtos, com análises preditivas de venda de determinado modelo para manutenção e reposição de estoques, com monitoramento de validade para produtos perecíveis etc. Essa abordagem é adequada para empresa de todos os portes.

Inteligência integrada à robótica: com uso de visão computacional, braços automatizados para reposição e outras soluções já disponíveis no mercado é possível usar a IA aliada à robótica para gestão de estoques. Esse tipo de solução pode ser mais adequada para empresas de médio e grande porte.

O atendimento ao cliente é uma das áreas mais promissoras de implementação de IA em pequenas e médias empresas. As ferramentas disponíveis hoje estão cada vez mais customizáveis e com custo razoável para contratação, segundo Matta.

"É possível implementar chatbots com respostas automatizadas, integrar e treinar ferramentas generativas para dar respostas específicas e conduzir atendimentos inteiros sem a necessidade de incluir um atendente humano para responder dúvidas simples", comenta ele.

A IA também pode otimizar o trabalho do colaborador, facilitado a busca e consulta de documentação de atendimento.

IA vai controlar tempo médio de uma vaga no estacionamento

Tempo de parada nas vagas. Raphael Baptista, sócio da H-Smart, também vem implementando IA nas soluções da sua empresa. A próxima investida é o controle do tempo médio de uma vaga ocupada em um estacionamento de um estabelecimento.

Como nosso produto tem câmeras, é possível que a IA perceba o tempo médio que cada carro permanece em uma vaga e estimar o tempo que abrirá uma nova vaga para o carro parar. Assim, o motorista que está procurando um local para estacionar, terá a previsibilidade e não desistirá de parar seu carro e consumir naquele local.

Raphael Baptista, sócio da H-Smart

A tecnologia está em fase de implementação há três meses. Para Baptista, por trabalhar com previsibilidade, a tecnologia é muito promissora.