Ciro Gomes vota e posa para foto ao lado de apoiador de André Fernandes

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) posou para foto, após votar, ao lado do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Claudio (PDT), que apoia o deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL) no segundo turno da eleição para a prefeitura de Fortaleza. Na foto, Roberto usa na camisa o número 22 do PL de Fernandes.

Ao longo dessa eleição, Ciro se manteve neutro - mesma posição do diretório estadual da sigla - mas fez reiterados ataques ao rival de Fernandes nessa eleição, Evandro Leitão (PT).

Em comentário numa publicação no Instagram neste sábado, 26, por exemplo, ele chamou Evandro de "ridículo". Ciro também já disse que o PDT "não é nem nunca será um puxadinho do PT", criticando a juventude do próprio partido, que condenou partidários cearenses que declararam apoio a Fernandes.

Além de Claudio, seis dos oito vereadores eleitos pelo PDT escolheram apoiar o bolsonarista. Dois irmãos do ex-prefeito, inclusive, doaram juntos R$ 500 mil para a candidatura do deputado do PL.

Como mostrou o Estadão, integrantes da bancada do PDT na Câmara dos Deputados, formada por 18 parlamentares, irá pedir a expulsão de Ciro do partido numa reunião do grupo na quarta-feira, 6. Eles dizem que ele segue rumo diferente do partido e afirmam que ele faz um "apoio velado" a Fernandes.