Canal UOL acompanha votação e apuração ao vivo a partir das 14h

O Canal UOL vai acompanhar ao vivo a votação e a apuração do segundo turno das eleições municipais em todo o país a partir das 14h deste domingo (27).

Os apresentadores Diego Sarza, Fabíola Cidral e Natália Mota, os colunistas Leonardo Sakamoto e José Roberto de Toledo trarão as principais noticias do dia e as análises de resultados de todo o Brasil em tempo real.

A transmissão contará também com a participação do time de colunistas e repórteres do UOL —incluindo Josias de Souza, Reinaldo Azevedo e Andreza Matais—, que estão concentrados desde cedo acompanhando a movimentação de candidatos e eleitores.