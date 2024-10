Caminhão avança contra ponto de ônibus e deixa 29 feridos no centro de Israel

Ao menos 29 pessoas ficaram feridas neste domingo depois que foram atropeladas por um caminhão em um ponto de ônibus na saída de uma base militar em Ramat Hasharon, centro de Israel, anunciou a polícia.

A polícia anunciou uma investigação para determinar se foi um "ataque terrorista" e acrescentou que o motorista do caminhão foi "neutralizado".

O movimento palestino Hamas, em guerra há mais de um ano contra Israel na Faixa de Gaza, celebrou em um comunicado uma "operação heroica" realizada "perto da sede da Mossad", o serviço de inteligência de Israel no exterior.

"Um ônibus parou em um ponto para deixar passageiros. Um caminhão avançou contra o ônibus e os passageiros", afirmou a polícia em um comunicado.

"Civis atiraram no motorista e o neutralizaram", acrescenta a nota.

"O caminhão avançou contra um ponto de ônibus na avenida Aharon Yariv, em Ramat Hasharon", informou o Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha.

As equipes de emergência afirmaram que seis pessoas gravemente feridas foram levadas para hospitais da região.

O atropelamento coincide com o aniversário, segundo o calendário hebraico, do ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, que desencadeou as guerras em Gaza e no Líbano.

