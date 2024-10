Bulgária realiza nova eleição antecipada, sem previsão de estabilidade no poder

Por Georgi Slavov

SOFIA (Reuters) - Os búlgaros foram às urnas neste domingo na sétima eleição antecipada em quatro anos, mas pesquisas de opinião sugerem que é improvável que este pleito interrompa um impasse político que retardou as reformas econômicas no país membro mais pobre da União Europeia.

A Bulgária tem sido atormentada por governos de curta duração desde 2020, quando protestos anticorrupção ajudaram a acabar com uma coalizão liderada pelo partido de centro-direita GERB.

"Não acho que eles formarão um governo" após a eleição, disse Marin Kushev, de 69 anos, depois de votar em Sofia. "Eu não acredito neles (políticos)."

As últimas pesquisas de opinião sugerem que, mais uma vez, nenhum partido conquistará a maioria parlamentar, preparando o terreno para uma nova rodada de difíceis e prolongadas negociações de coalizão.

As urnas serão fechadas às 20h no horário local (15h no horário de Brasília), e as pesquisas de boca de urna serão anunciadas imediatamente após o fechamento das seções eleitorais. Os primeiros resultados parciais são esperados por volta da meia-noite (19h no horário de Brasília).

"As pessoas querem segurança e estabilidade. Hoje o tempo está ensolarado, então as pessoas devem sair e votar. Veremos o que acontecerá após o fechamento das urnas", disse o líder do GERB, Boyko Borissov, aos repórteres após votar.

Uma pesquisa da Gallup International Balkans, veiculada na sexta-feira pela Rádio Nacional da Bulgária, colocou o GERB à frente com 26,1% dos votos, seguido por dois partidos em uma disputa acirrada pelo segundo lugar.

O reformista PP e o partido ultranacionalista e pró-Rússia Renascimento apareceram com 16,2% e 14,9%, respectivamente. A mesma pesquisa projetou o comparecimento dos eleitores nas urnas em 31,1%.

(Reportagem de Georgi Slavov, em Sofia, e Ivana Sekularac, em Belgrado)