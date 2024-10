Boulos vai entrar com notícia-crime contra Nunes e Tarcísio no TSE

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, vai entrar com uma notícia-crime contra o seu adversário Ricardo Nunes (MDB) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo informações preliminares apuradas pela reportagem.

O documento ainda está sendo redigido pela equipe jurídica do deputado federal, de acordo com a assessoria. Mais cedo, foi protocolada uma ação de investigação eleitoral contra o governador e o prefeito por abuso de poder e divulgação de informação falsa.

Freitas afirmou em coletiva de imprensa, ao lado de Nunes, que mensagens do Primeiro Comando da Capital (PCC) teriam sido interceptadas. As mensagens supostamente pediriam votos em Boulos. O governador não apresentou provas até o momento.