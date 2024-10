BCE: pesquisa revela que expectativas de inflação caíram para o nível mais baixo desde 2021

Os consumidores da zona do euro esperam que os aumentos de preços desacelerem no próximo ano, com a taxa de inflação caindo mais perto da meta do Banco Central Europeu (BCE), de acordo com uma pesquisa divulgada na última sexta-feira, 25.

Embora a inflação geral tenha caído este ano, os formuladores de políticas do BCE se preocupam com o fato de que os rápidos aumentos salariais possam estimular as empresas do setor de serviços, com uso intensivo de mão de obra, a aumentar seus preços em um ritmo suficientemente acelerado para levar a inflação de volta para acima da meta de 2%.

Uma pesquisa mensal com 19.000 consumidores da zona do euro realizada pelo BCE em setembro revelou que os preços deveriam aumentar 2,4% nos próximos 12 meses, abaixo dos 2,7% em agosto. Esse foi o nível mais baixo de inflação esperada desde setembro de 2021.

Os consumidores esperavam que a inflação nos 12 meses até setembro de 2027 fosse de apenas 2,1%, abaixo da estimativa de 2,3% da sondagem de agosto e o nível mais baixo desde fevereiro de 2022.

O declínio nas expectativas, provavelmente, dará aos formuladores de políticas mais confiança de que a inflação está no caminho certo para se estabelecer na meta durante 2025.