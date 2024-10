Atual prefeito e favorito no 2º turno, Sebastião Melo vota em Porto Alegre (RS)

O atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), que disputa a reeleição, votou na manhã deste domingo na capital gaúcha. Ele enfrenta a petista Maria do Rosário neste segundo turno. Melo é o favorito.

Sebastião Melo passou perto de ser eleito no primeiro turno, quando teve 49,7% dos votos. Rosário teve 26,3%. As críticas da petista sobre como o atual prefeito lidou com a enchente que atingiu Porto Alegre no primeiro semestre deste ano, pelas informações disponíveis até o momento, não foram suficientes para enfraquecer a candidatura de Melo.