Marcelo Lima (Podemos) é eleito prefeito de São Bernardo do Campo (SP)

Marcelo Lima (Podemos) é o prefeito eleito de São Bernardo do Campo (SP). Ele bateu o deputado federal Alex Manente (Cidadania) no segundo turno. Sargento Jéssica Cormick (Avante) será a vice-prefeita.

O que aconteceu

Com 96,94% das urnas apuradas, Lima está matematicamente eleito, com 55,74%. Manente, seu rival, teve 44,26%.

Marcelo Lima, 41, rompeu com o prefeito. O candidato do Podemos foi eleito vice-prefeito nas duas últimas eleições na chapa com Orlando Morando (PSDB). O atual prefeito, no entanto, preferiu lançar a sobrinha Flávia Morando (União) à prefeitura, deixando Lima de lado.

Alex Manente, 45, teve apoio de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente recomendou voto no candidato do Cidadania e elogiou o vice na chapa, Paulo Eduardo (PL). Manente também contou com o apoio do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Direita invadiu segundo turno em campo petista. Na cidade berço do PT, tanto Alex Manente quanto Marcelo Lima são críticos ao governo do presidente Lula (PT). Com o resultado deste ano, o Partido dos Trabalhadores ficará mais quatro anos sem governar a cidade.

Disputa acirrada no 1º turno. O resultado do primeiro turno em São Bernardo do Campo só foi definido com 99,55% das urnas apuradas — quatro candidatos registraram mais de 20% dos votos válidos. Ao final, Lima teve 28,64% dos votos, e Manente, 26,53%. Além disso, Luiz Fernando (PT) e Flávia Morando tiveram 23,09% e 21,38% dos votos, respectivamente.

Quem é Marcelo Lima

Marcelo Lima é formado em gestão pública. Ele foi vereador em São Bernardo por dois mandatos seguidos, de 2009 até 2016. No ano seguinte, foi eleito vice-prefeito da cidade, na chapa de Orlando Morando. No governo municipal, acumulou o cargo de secretário de Serviços Urbanos.

Foi eleito deputado federal, mas perdeu o mandato. No ano passado, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) acabou cassando Lima por infidelidade partidária, quando o político trocou o Solidariedade pelo PSB.

Foi alvo de denúncia. Em 2021, na Operação Lix, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) ABC denunciou Marcelo Lima, então vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo, por suposto envolvimento em um contrato sem licitação que teria favorecido a empresa Emparsanco, gerando um prejuízo de R$ 1,18 milhão à cidade.

Exoneração. Em resposta, a Justiça ordenou o afastamento de Lima e o bloqueio de bens dos envolvidos. Ele então pediu exoneração do cargo para preparar sua defesa.

Berço da indústria automobilística

São Bernardo do Campo tem cerca de 820 mil habitantes. Sua economia é baseada, desde a década de 1960, na indústria automobilística, com montadoras como a Volkswagen e a Mercedes-Benz. Mas, ao longo dos anos, tem enfrentado uma crise no setor e já perdeu empresas como a Ford. Seu PIB é o 16° maior do país.

*Com Thiago Varella, colaboração para o UOL, em Vinhedo (SP)