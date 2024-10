Paulinho Freire (União) vence Natália (PT) e será prefeito de Natal

O deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) é o prefeito eleito de Natal. Ele bateu a petista e colega de Câmara Natália Bonavides. A ex-secretária de Planejamento de Natal, Joanna Guerra (Republicanos), será vice-prefeita.

O que aconteceu

Com 100% das urnas apuradas, Paulinho foi eleito com 55,34% dos votos. Natália teve 44,66%.

Aliados não muito presentes. Paulinho teve apoio do prefeito Álvaro Dias (Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que chegou a ir a Natal no lançamento da sua candidatura. Entretanto, durante a campanha, Bolsonaro "sumiu" da propaganda política do prefeito eleito.

A adversária tinha apoio de Lula. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi até Natal no segundo turno, onde fez um grande comício na zona norte da cidade no último dia 16 para pedir votos para Natália. A governadora petista Fátima Bezerra também participou do evento.

Votos em pauta. Natália e Paulinho trocaram muitas farpas na campanha por votações na Câmara: a petista citou o voto de Paulinho pela redução de impostos sobre armas e contra a prisão preventiva de Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle Franco. Já Paulinho repetiu várias vezes que ela é coautora do projeto de lei em tramitação na Câmara que descriminaliza o furto por necessidade.

Praia no foco. Um outro ponto que marcou a campanha foi o embate sobre a engorda da praia da Ponta Negra. O projeto da obra da Prefeitura foi levado para o Idema, mas a demora na avaliação foi entendida por Paulinho e aliados como uma interferência com interesses políticos, o que foi negado. A obra foi liberada já durante a campanha e está em andamento.

Quem é Paulinho Freire

Na política há quase 30 anos. Paulinho começou a carreira política como vereador de Natal pelo PMDB em 1993. Depois, foi eleito deputado estadual pelo PSB e assumiu de 2003 a 2006.

Já foi prefeito. Paulinho foi vice da ex-prefeita Micarla de Sousa, entre 2008 e 2012, e assumiu a administração pública no último ano da gestão, entre 1º de novembro e 13 de dezembro, quando renunciou ao cargo. Ele havia assumido porque Micarla foi afastada do cargo por ordem judicial.

Problemas em Natal

A cidade tem uma população de mais de 750 mil habitantes e muitos desafios. O maior deles é a segurança, pois a cidade apresenta níveis elevados de criminalidade, embora seja um local turístico. Na área da saúde, há muitos hospitais sobrecarregados. Além disso, problemas de trânsito e de transporte público são frequentes.