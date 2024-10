Cícero Lucena (PP) supera acusação e é reeleito prefeito em João Pessoa

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), confirmou o resultado das pesquisas eleitorais e foi reeleito neste domingo (27). Leo Bezerra (PSB) será o vice. A chapa disputou o segundo turno contra o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL).

O que aconteceu

Resultado parcial. Com 85% das urnas, Cícero venceu a eleição com 64% dos votos.

Campanha conturbada. Cícero Lucena, 67, recebeu duros ataques dos opositores desde o primeiro turno devido às operações da PF (Polícia Federal) que investigam a suspeita de envolvimento de sua família com a facção criminosa Nova Okaida, acusada de aliciamento violento de eleitores.

União de rivais. No primeiro turno, as denúncias levaram os adversários de Cícero Lucena a se unirem. Após uma coletiva conjunta, eles foram até o TRE-PB (Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba) pedir para as eleições terem tropas federais, o que não foi levado adiante. No segundo turno, Queiroga insistiu em relacionar Cícero e a Nova Okaida com o argumento de que iria libertar a Prefeitura de João Pessoa do crime organizado.

Revolta durante a campanha. Cícero demonstrou indignação com as suspeitas e afirmou que a prisão da esposa foi "política". Chegou a dizer também que os candidatos rivais estariam se unindo para prejudicar a sua imagem e a da capital da Paraíba.

Adversário tinha apoio de Bolsonaros. João Pessoa foi a única cidade do Nordeste que recebeu a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. Ele esteve na cidade no último dia 17. A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foi à capital paraibana no dia 22 para demonstrar apoio a Queiroga.

Quem é Cícero Lucena

Longa história na política. Antes de ser prefeito, Cícero Lucena foi vice-governador (1991 a 1994), governador (abril a dezembro de 1994) e comandou João Pessoa por dois mandatos consecutivos, entre 1997 e 2004. Também foi senador entre 2007 e 2014. Em 2012, tentou retornar à prefeitura, mas perdeu no segundo turno.

Esposa de Cícero, Lauremília Lucena, foi presa. Isso ocorreu no dia 28 de setembro, sábado anterior ao primeiro turno da eleição. Ela é suspeita de participar do esquema concedendo gratificações a cargos na prefeitura.

Filha é investigada na Operação Mandare. Janine Lucena, secretária-executiva de Saúde, foi flagrada em conversa com um líder de facção. O homem cobrava ajuda de custo e salário maior para esposa e filha, empregadas da prefeitura. As duas foram indiciadas.

Desafios em João Pessoa

Com uma população estimada em 888 mil habitantes, a capital da Paraíba enfrenta uma série de problemas urbanos e ambientais, associados a uma expansão urbana desordenada. Alagamentos, poluição de rios e esgotamento sanitário são pontos críticos. Além disso, questões de mobilidade urbana precisam ser melhoradas.