Taka Yamauchi (MDB) vence atual prefeito do PT em Diadema (SP)

Taka Yamauchi foi eleito prefeito de Diadema neste domingo (27). O candidato do MDB derrotou José de Filippi Júnior (PT), atual prefeito da cidade. Andreia Fontes (PL) será vice-prefeita.

Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 52,59% dos votos (116.003). Filippi obteve 47,41% (104.556).

O que aconteceu

Disputa acirrada. Yamauchi venceu as eleições em uma disputa acirrada. Os dois candidatos chegaram ao segundo turno com uma diferença de 2,3 pontos percentuais. Nas pesquisas de intenção de voto, os adversários políticos continuaram a aparecer tecnicamente empatados, mas Yamauchi acabou levando a melhor.

Quem é Taka Yamauchi?

Taka Yamauch, 46, assume primeiro cargo público. Ele nunca havia sido eleito a um cargo público. Mesmo assim, já foi secretário de obras em Ribeirão Pires e presidente da SPObras, em São Paulo, na gestão Ricardo Nunes (MDB).

Há quatro anos, Yamauchi perdeu 2º turno para Filippi. Para esta eleição, o engenheiro trocou o PSD pelo MDB e contou com o apoio de outros 11 partidos em sua coligação (PP, PL, PRD, DC, PRTB, Mobiliza, PMB, Avante, Solidariedade e a Federação PSDB/Cidadania). Em uma live, ele chegou a questionar o resultado das eleições de 2020 e afirmou, sem provas, que não poderia "deixar a falcatrua das urnas ocorrer mais uma vez".

Governador de São Paulo apoia Yamauchi. Apesar de o Republicanos ter contado com Gesiel Duarte como seu candidato próprio em Diadema, o governador Tarcísio de Freitas, da mesma sigla, formalizou apoio a Yamauchi antes do primeiro turno. Nas vésperas do segundo, participou de caminhadas de apoio ao candidato medebista em Diadema.

Apoio de prefeitos paulistas. Yamauchi contou ainda com o endosso dos prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Dias antes do pleito, nomes de relevância do ABC Paulista, como o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e Rubão Fernandes (Republicanos), vice-prefeito de Ribeirão Pires, declararam apoio ao candidato do MDB.

Cidade industrial do ABC

Com uma população de pouco mais de 429 mil habitantes, Diadema é uma das sete cidades que compõem o ABC Paulista e faz parte da Grande São Paulo. Sua economia é baseada na indústria. O município começou a ter uma melhora significativa nos índices sociais a partir da década de 1990. Antes, reunia inúmeras favelas e moradias precárias. Na época, o município chegou a figurar entre os mais violentos do país.