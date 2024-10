Emília Corrêa (PL) vence candidato do governo e será 1ª prefeita de Aracaju

A vereadora Emília Corrêa (PL) venceu o segundo turno das eleições neste domingo (27) em Aracaju. Ela derrotou Luiz Roberto (PDT) e se tornou a primeira mulher eleita prefeita da capital sergipana. Ricardo Marques (Cidadania) será o vice.

Em 100% das urnas apuradas, ela tinha 57,46% dos votos (165.924). Luiz Roberto obteve 42,54% (122.842)

O que aconteceu

Uma campanha sem nacionalizar. Emília se filiou em março ao PL. Apesar de estar na sigla de Jair Bolsonaro, ela não usou a imagem do ex-presidente em nenhum momento da corrida eleitoral.

Enfrentou o candidato dos governos. Emília enfrentou, no segundo turno, o candidato apoiado pelo prefeito Edvaldo Nogueira Filho (PDT), pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) e pelo PT —partido que teve a candidata Candisse Carvalho derrotada no primeiro turno e que declarou voto no pedetista.

O único apoio foi pequeno. Emília recebeu no segundo turno apenas o apoio do candidato derrotado do Novo, Zé Paulo, que teve 0,5% dos votos. Terceira colocada, a candidata Yandra (União Brasil) decidiu ficar neutra. Delegada Danielle (MDB) e Niully Campos (PSOL) apoiaram o pedetista no segundo turno.

Contra a máquina do governo. Durante toda a disputa eleitoral, Emília sempre ressaltou que estava fazendo a campanha sem padrinhos e "contra o sistema".

Quem é Emília Corrêa

História na política. Emília é defensora pública aposentada, advogada e comunicadora de rádio e TV. Ela entrou na política em 2012, quando foi eleita primeira suplente da Câmara de Aracaju, chegando a assumir o cargo interinamente entre março de 2013 a abril de 2014.

Duas reeleições. Quatro anos depois da primeira tentativa, foi eleita vereadora de Aracaju em 2016. Já em 2020, foi reeleita com 5.025 votos, sendo a segunda mais votada. Em 2022, participou da campanha majoritária como candidata a vice-governadora de Valmir de Francisquinho (PL), mas foi derrotada.

Desafios em Aracaju

Durante a campanha, Emília focou as promessas em dois problemas que julgou principais para a cidade: precarização do transporte coletivo e da saúde pública.