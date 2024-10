Apuração 2024 ao vivo: siga resultados parciais do 2º turno em todo país

Eleitores de 51 cidades brasileiras participam do 2º turno das eleições municipais neste domingo (27). A apuração das Eleições 2024 pode ser acompanhada no UOL, cidade por cidade, por meio da lista abaixo.

As cidades com segundo turno são aquelas que possuem mais de 200 mil eleitores e onde nenhum candidato obteve mais de 50% dos votos no primeiro turno.

Na lista a seguir, você encontra as cidades com 2º turno, com os respectivos links para acompanhar a apuração ao vivo. Os resultados começarão a ser divulgados a partir das 17h (de Brasília), logo após o encerramento das seções eleitorais. A previsão é que os eleitos sejam conhecidos no início da noite.

AM: