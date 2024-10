Adolescente diz ter sido estuprada em TO após desmaiar em carro por app

Uma adolescente de 17 anos denunciou à Polícia Militar, neste domingo (27), ter sido estuprada por um motorista por aplicativo em Araguaína, norte de Tocantins.

O que aconteceu

Ela disse que procurou por um táxi para ser levada a um hospital após passar mal em uma festa. Um homem de 38 anos a abordou afirmando que era motorista por aplicativo.

A adolescente teria desmaiado dentro do carro. Segundo o depoimento, ela só acordou quando já estava na casa do suspeito sendo estuprada por ele.

Ela conta que empurrou o motorista e saiu correndo para pedir ajuda em uma casa, onde duas pessoas acionaram a Polícia Militar. A jovem foi levada para uma UPA, onde recebeu atendimento médico.

Os policiais encontraram o homem, que negou o estupro. O suspeito afirmou que, quando a adolescente desmaiou no carro, ele não sabia o que fazer e decidiu levá-la para a casa dele.

O homem foi preso em flagrante por estupro e está à disposição da Justiça. Como o nome do motorista não foi divulgado, o UOL não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.