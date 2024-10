Pesquisa Datafolha para prefeito de SP: que horas sai levantamento hoje?

A última pesquisa Datafolha para o segundo turno em São Paulo será divulgada neste sábado (26) a partir das 18h. Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) disputam a preferência dos eleitores.

O novo levantamento trará o recorte de 2.052 entrevistados entre os dias 25 e 26 de outubro. A sondagem foi registrada no TSE sob o número SP-01690/2024. O segundo turno será realizado neste domingo (27).

O que mostrou o último Datafolha

Divulgada na última quinta-feira (24), a sondagem do instituto mostrou as intenções de votos de Nunes oscilando para baixo dentro da margem de erro. O prefeito marcou 49% da preferência dos entrevistados. No levantamento anterior, divulgado no dia 17, o atual prefeito aparecia com 51% das intenções de voto.

Boulos, por outro lado, oscilou para cima. O psolista passou de 33% na última pesquisa para 35% na sondagem mais recente. Com isso, a diferença entre Boulos e Nunes oscilou para baixo, passando de 18 para 14 pontos percentuais.

Datafolha (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 49% (eram 51%)

49% (eram 51%) Guilherme Boulos (PSOL): 35% (eram 33%)

35% (eram 33%) Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 10%)

14% (eram 10%) Não sabe: 2% (eram 2%)

Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores.

Pesquisa espontânea

A diferença entre os candidatos é menor na pesquisa espontânea. Neste cenário, os nomes dos postulantes ao cargo não são apresentados na entrevista.

Ricardo Nunes (MDB): 40% (eram 41%)

40% (eram 41%) Guilherme Boulos (PSOL): 30% (eram 30%)

30% (eram 30%) Branco/Nulo: 12% (eram 10%)

12% (eram 10%) Não sabe: 10% (eram 12%)

10% (eram 12%) Outros: 4% (eram 3%)

4% (eram 3%) No 15: 3% (eram 2%)

3% (eram 2%) No atual: 2% (era 1%)

Sobre a pesquisa

O levantamento foi encomendado pela Folha de S.Paulo e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas entre 22 e 23 de outubro. O nível de confiança da sondagem é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo SP-07600/2024.