TSE faz teste para confirmar integridade do sistema das urnas

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) realizou neste sábado (26) o último teste de integridade das urnas.

O que aconteceu

Teste certifica que os dados não foram alterados desde setembro, quando as urnas foram lacradas. Na cerimônia, o TSE simula o recebimento e processamento dos dados. Depois, mostra como os votos são totalizados.

Procedimento faz parte do calendário eleitoral. O teste foi acompanhado por diferentes autoridades e entidades fiscalizadoras, como a Polícia Federal e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Os sistemas foram lacrados com assinaturas digitais do TSE, do Ministério Público Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso garante que nem o TSE consiga alterar os sistemas sozinho.

Amanhã (27), no dia da votação, a Justiça Eleitoral faz mais um teste em urnas selecionadas de forma aleatória. As urnas são levadas aos Tribunais Regionais Eleitorais locais, recebem votos fictícios e o tribunal confere se a urna contabilizou de forma correta os votos. As urnas do teste não são usadas na eleição.