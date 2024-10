Sem Lula, ministros do governo acompanham caminhada de Boulos

A um dia da eleição, o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) fez na manhã deste sábado (26) uma caminhada pelas ruas da capital. Com a ausência do presidente Lula (PT), ministros do governo participam do ato, que teve início na rua Augusta, região central da cidade, e chegou à avenida Paulista.

O que aconteceu

Na véspera da eleição em São Paulo, Boulos fez uma caminhada na região central. Ele iniciou o ato na Rua Augusta, no Centro da cidade, e se encaminhou à avenida mais famosa da capital, a Paulista.

O presidente Lula, que acreditava-se que iria se empenhar na campanha de Boulos na reta final, não compareceu. Como o presidente decidiu ficar em Brasília (DF). Boulos foi acompanhado por ministros do governo. Estavam presentes Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Marina Silva (Meio Ambiente) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).Ele também estava acompanhado da ex-prefeita e candidata a vice Marta Suplicy (PT).

Lula não participou de nenhum ato de rua com Boulos no segundo turno. O petista chegou a vir a São Paulo para participar de duas caminhadas no sábado passado (19), mas os eventos foram cancelados por causa das fortes chuvas. No lugar dos atos, Lula fez uma live com o candidato.

O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, também participou da caminhada. Não é a primeira vez que ele é visto na campanha de Boulos. Nesta semana mesmo, em um evento que contou com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o ex-ministro estava presente.

Com Ricardo Nunes (MDB) em vantagem nas pesquisas, a caminhada de Boulos na Paulista teve como mote a virada nas urnas. O candidato do PSOL subiu em um carro mais de uma vez e conclamou os eleitores a gritarem "Eu acredito", em referência à vitória.