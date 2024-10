São Paulo tem quase 15 mil pessoas sem luz; Enel diz que operação é normal

Do UOL, em São Paulo

A cidade de São Paulo tem quase 15 mil imóveis sem luz no início da noite deste sábado (26), segundo boletim da concessionária Enel.

O que aconteceu

Número em queda. Relatório divulgado às 18h indica 14.915 pessoas sem luz em São Paulo —o que corresponde a 0,27% dos clientes totais. Esse número era superior a 20 mil no meio da tarde, de acordo com boletim das 15h, e a 16 mil, às 17h.

Operação normal. Procurada, a Enel disse que o "fornecimento de energia na área de concessão da distribuidora opera dentro da normalidade".

Alerta sobre chuvas e rajadas de ventos. A Enel fez um alerta após a intensa chuva na última quinta-feira (24) e disse atuar com "reforço nas operações de campo e canais de atendimento para atender os chamados dos clientes".