Quem está na frente para prefeito em São Paulo? Veja pesquisas da semana

Ricardo Nunes (MDB) chega ao fim de semana do segundo turno em vantagem sobre Guilherme Boulos (PSOL) na corrida pela Prefeitura de São Paulo. É o que mostraram as pesquisas no decorrer da semana.

O candidato à reeleição lidera todos os levantamentos nesta reta final, embora venha oscilando para baixo nas últimas pesquisas. Os dados são de pesquisas estimuladas, quando o eleitor recebe os nomes dos candidatos na entrevista.

Real Time Big Data

Pesquisa Real Time Big Data colocou o emedebista com nove pontos percentuais na frente do psolista. Nunes registrou 50% das intenções de voto, enquanto Boulos alcança 41%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Comparando com pesquisas anteriores, o prefeito apresentou uma leve oscilação para baixo, e o deputado uma leve oscilação para cima. No primeiro levantamento do segundo turno realizado pelo Real Time em 14 de outubro, Nunes tinha 53%, e Boulos 39%.

Já na pesquisa divulgada na última quarta (23), Nunes marcava 51%, e Boulos, 40%. As variações estão dentro da margem de erro.

Real Time Big Data (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 50% (eram 51% na última pesquisa)

50% (eram 51% na última pesquisa) Guilherme Boulos (PSOL): 41% (eram 40% na última pesquisa)

41% (eram 40% na última pesquisa) Nulo / Branco: 5% (eram 5%)

5% (eram 5%) Não sabe / Não Respondeu: 4% (eram 4%)

Datafolha

Nunes também ficou em vantagem no último levantamento do instituto, com 49%. Na sondagem anterior, divulgada no dia 17, o atual prefeito aparecia com 51% das intenções de voto.

Guilherme Boulos (PSOL), por outro lado, oscilou para cima. O psolista passou de 33% na última pesquisa para 35% na sondagem mais recente. Com isso, a diferença entre Boulos e Nunes oscilou para baixo, passando de 18 para 14 pontos percentuais.

Datafolha (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 49% (eram 51%)

49% (eram 51%) Guilherme Boulos (PSOL): 35% (eram 33%)

35% (eram 33%) Em branco/nulo/nenhum: 14% (eram 10%)

14% (eram 10%) Não sabe: 2% (eram 2%)

Quaest

O prefeito apareceu em vantagem nos números da Quaest divulgados na quarta (23). Nunes marcou 44% das intenções de voto, e Boulos, 35%.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada na semana passada, o candidato do MDB oscilou um ponto para baixo, e o do PSOL, dois para cima. Ambas as movimentações estão dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Quaest (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 44% (tinha 45%)

44% (tinha 45%) Guilherme Boulos (PSOL): 35% (tinha 33%)

35% (tinha 33%) Indecisos: 2% (eram 3%)

2% (eram 3%) Brancos / nulos: 19% (eram 19%)

Futura

Nunes teve folga na liderança nos números do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades. Ele marcou 57% das intenções de voto, enquanto o psolista ficou com 37,6%.

Na sondagem anterior, divulgada no dia 16 de outubro, o emedebista registrou 52,4%. Boulos, por outro lado, ficou com 31,5%.

Futura (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 57%

57% Guilherme Boulos (PSOL): 33,9%

33,9% Ninguém/Branco/Nulo: 4,1%

4,1% Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 5,1%

Paraná Pesquisas

A vantagem numérica de Nunes em relação a Boulos é de 12,1 pontos, mostrou o Paraná Pesquisas na terça (22). Distância oscilou um ponto percentual para baixo em relação ao último levantamento divulgado em 16 de outubro.

O cenário é de estabilidade. Nos três levantamentos que o instituto realizou para o segundo turno, o prefeito oscilou 1,1 ponto para baixo. Boulos, por sua vez, variou 0,6 ponto para cima. A margem de erro da nova sondagem é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Paraná Pesquisas (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 51,7% (tinha 52,3%)

51,7% (tinha 52,3%) Guilherme Boulos (PSOL): 39,6% (tinha 39,2%)

39,6% (tinha 39,2%) Nenhum / branco / nulo: 5,3%

5,3% Não sabe / não respondeu: 3,4%

Nunes variou 0,6 ponto para baixo. O emedebista ficou com 51,7% das intenções de voto, ante 52,3% da semana passada. O psolista variou positivamente em 0,4 ponto. Boulos foi de 39,2% para 39,6%.

AtlasIntel

O prefeito apareceu com 54,8% das intenções de voto, enquanto Boulos (PSOL) ficou com 42,2%.A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Vantagem de Nunes é de 13 pontos percentuais considerando os votos válidos. No cálculo do instituto, Nunes somou 56,5%, e Boulos, 43,5%.

AtlasIntel (recorte estimulado)

Ricardo Nunes (MDB): 54,8%

54,8% Guilherme Boulos (PSOL): 42,2%

42,2% Não sei: 0,8%

0,8% Voto branco/nulo: 2,1%

Sobre as pesquisas

Encomendada pela Record, a pesquisa do instituto Real Time Big Data foi realizada com 1.500 eleitores de São Paulo entre os dias 23 e 24 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo SP-05803/2024.

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores entre terça (22) e quarta-feira (23). A margem de erro de três pontos percentuais para mais ou menos, com nível de confiança de 95%. A sondagem foi encomendada pela Folha de S.Paulo e foi registrada no TSE sob o código SP-07600/2024.

Contratada pela TV Globo, a pesquisa Quaest ouviu presencialmente 1.200 eleitores em São Paulo entre os dias 20 e 22 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE sob o número SP-06257/2024.

A pesquisa Futura Inteligência fez 1000 entrevistas no dia 22 de outubro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. A sondagem foi registrada no TSE sob número SP-02893/2024, e o nível de confiança é de 95%.

Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores. As entrevistas foram feitas de 18 a 21 de outubro, e o índice de confiança é de 95%. A sondagem foi contratada pelo próprio instituto e registrada no TSE sob o número SP-05509/2024.

AtlasIntel ouviu 2.000 eleitores entre 15 e 21 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os entrevistados são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. O nível de confiança é de 95%, e o protocolo de registro no TSE é SP-02116/2024.