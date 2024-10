Dois são presos por compra de voto para candidato de ACM Neto em Camaçari

Duas pessoas foram presas por compra de votos para o candidato Flávio Matos (União), em Camaçari (BA).

O que aconteceu

A PM (Polícia Militar) prendeu na tarde deste sábado (26) duas pessoas que distribuíam cestas básicas em troca de votos para o candidato de Camaçari. O município, que fica na Região Metropolitana de Salvador, é disputado pelo candidato do União Brasil, Flávio Matos, e o petista Luiz Caetano.

Cestas básicas e um veículo Renault Logan cinza foram apreendidos. Segundo a PM, a denúncia foi feita por moradores do bairro Coqueiro de Arembepe, onde as cestas básicas estavam sendo distribuídas.

Polícia Civil investiga origem das cestas básicas, após prisão de suspeitos. "Foram conduzidos para a 26ª Delegacia Territorial de Abrantes", informou a autoridade policial, em nota. "O material apreendido e o veículo utilizado na suposta prática ilícita também foram levados para a delegacia."

Disputa em Camaçari

Disputa por prefeitura polarizada. Com 300 mil habitantes, Camaçari é o único município baiano que terá segundo turno.

No primeiro turno, Luiz Caetano (PT) teve 49,52% dos votos (77.926), enquanto Flávio Matos (União) 49,17% (77.367). Nas redes sociais, Caetano se apresenta como do "time de Lula e Jerônimo", em referência ao governador da Bahia (Jerônimo Rodrigues) e ao presidente da República, ambos do PT. Enquanto isso, Matos esbanja fotos com ACM Neto (União) —prefeito da capital baiana até 2021— e o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), que foi reeleito no primeiro turno.

Pesquisas mostram empate numérico. Em levantamento da Real Time Big Data, os candidatos aparecem com 47% das intenções de voto cada.