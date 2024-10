Sucesso no TikTok, livro para colorir Bobbie Goods está com 29% OFF

Livros de colorir têm se tornado uma opção para relaxamento e expressão criativa, tanto para crianças quanto para adultos. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL achou esse modelo do Bobbie Goods, que faz sucesso no TikTok por seus desenhos e técnicas que deixam a coloração mais realista. O produto está com desconto de 29%, custando R$ 56,90 na Shopee.

De acordo com o fabricante, esse livro possui diversos desenhos para colorir, com folhas grossas que não deixam a tinta passar para a próxima página. Descubra mais informações sobre esse produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre o livro de colorir?

Com folhas premium, que impedem a tinta passar para a próxima página;

Acompanha folha de plástico que não permite a tinta transferir nas outras folhas;

Disponível com 50 folhas ou 100 folhas, além de diferentes cores de capa;

Encadernação em wire-o;

Capa em laminação holográfica.

O que diz quem comprou?

Com 6,4 mil avaliações na Shopee, o livro tem uma nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Confira:

Muito perfeito, chegou rapidinho. Peguei o livro de 100 folhas, vem com o plástico pra colocar atrás na hora de pintar, as folhas são grossinhas e o livro todo é de muita qualidade, maravilhoso. Rafaella

Produto simplesmente perfeito, muito bom, qualidade das folhas impecáveis, tanto para marcadores ou lápis de cor. Chegou tudo certinho e super rápido, só veio com um leve amassadinho em um dos cantos da capa, porém provavelmente foi em questão do envio, excelente atendimento também, recomendo! Dominique Rosman

Produto muito bom. Gostei muito do meu caderno, ainda tem a opção de personalizar ele. O tamanho veio adequado ao que eu pedi, esse é um modelo menorzinho. As imagens são de qualidade e a folha é bem grossinha, perfeita para colorir com canetinhas. Veio bem embalado e chegou no prazo, indico muito, amei! Miriam Paiva

É PERFEITO! Dá para perceber o capricho, a qualidade, cada desenho vem com uma qualidade incrível, veio certinho, bem embalado, chegou rápido e até antes do dia previsto, com certeza compraria outras vezes! Angélica

Pontos de atenção

Em contrapartida, os consumidores reclamaram do material e de partes amassadas do livro para colorir. Veja os comentários:

Demorou pra chegar porque aumentaram o prazo assim que comprei, alguns desenhos vieram repetidos (pedi o livro de 100 folhas), o plástico que vem pra proteger é meio fino e mole, mas protege igual, demoraram pra me responder quando perguntei sobre o pedido. Alguns desenhos vêm pequenos e em pé ao invés de deitados. Tirando isso os desenhos são bem bonitinhos, chegou tudo certo, a gramatura do papel é boa (bem grossinha) e a capa é brilhante. Mel

O produto é realmente bonito e caprichado. Só não dou 5 estrelas por dois motivos: 1) ao decidir comprar, o prazo máximo de entrega informado era até o dia 31. Pensei: "ótimo! O aniversário é no dia 1° de setembro, vai dar tempo". Mas, quando comprei e paguei, esse prazo foi modificado para 4 de setembro. Achei muita sacanagem e fui ao aniversário sem presente. É a segunda vez que acontece em uma semana. 2) além do problema com o prazo, o caderno chegou com a capa bem amassada. Só não vou pedir para trocar pq a pessoa aceitou assim mesmo. Horrível. Enfim, experiência ruim. Nati Moura

O livro é lindo. Minha filha aguardava ansiosa. O que não gostei é que veio amassado as capas duras da frente e trás. Ficou a desejar nisso! Paloma Campos

