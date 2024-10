Pode beber no dia do 2º turno da eleição? Veja se seu estado tem Lei Seca

Apenas quatro estados entre os que terão segundo turno nas Eleições 2024 confirmaram a aplicação da Lei Seca, que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no dia da votação.

Onde vai ter Lei Seca no 2º turno das eleições?

A aplicação da Lei Seca não é geral ou nacional. A decisão é tomada localmente pelo governo estadual, alinhada com o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de cada território. No caso de Goiás, por exemplo, algumas cidades adotaram a medida no primeiro turno — nenhuma delas, no entanto, precisará voltar às urnas.

No segundo turno, a maior parte dos estados não deve ter Lei Seca. Em São Paulo, a medida não é adotada desde 2006. No Rio, ela não entra em vigor desde 1996. Confira, abaixo, a situação de cada estado.

Amazonas: Sim

Sim Bahia: Não

Não Ceará: Não

Não Espírito Santo: Não

Não Goiás: Não

Não Maranhão: Sim

Sim Mato Grosso: Não

Não Mato Grosso do Sul: Não

Não Minas Gerais: Não

Não Pará: Sim

Sim Paraíba: Não

Não Paraná: Não

Não Pernambuco: Não

Não Rio de Janeiro: Não

Não Rio Grande do Norte: Não

Não Rio Grande do Sul: Não

Não Rondônia: Não

Não São Paulo: Não

Não Sergipe: Não

Não Tocantins: Sim

Como será a aplicação da Lei Seca?

Amazonas

No estado, a Lei Seca foi instituída pela Portaria Conjunta N° 980/2024. A medida foi publicada no Diário Oficial do Tribunal Regional Eleitoral do estado e proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em Manaus, onde haverá segundo turno.

A proibição vai das 6h às 18h no dia 27 de outubro. Segundo a portaria, o descumprimento será considerado crime de desobediência, conforme o art. 347 do Código Eleitoral Brasileiro.

Maranhão

No Maranhão, a Lei Seca será aplicada entre 00h e 22h do dia 27 de outubro. A medida vale apenas para a cidade de Imperatriz, no sudoeste maranhense, que será a única no estado a ter segundo turno em 2024.

O descumprimento é considerado crime. Segundo a portaria que instituiu a Lei Seca, a desobediência será caracterizada de acordo com o art. 330 do Código Penal.

Pará

No Pará, a proibição vai da 0h até às 18h do domingo (27). Além da venda e consumo de bebidas alcóolicas, a portaria nº 058/2024, publicada no Diário Oficial do Estado, também proíbe a realização de festas dançantes.

O segundo turno coincide com o final das festividades do Círio de Nazaré. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, "as equipes de segurança estarão atentas para reforçar e garantir a proteção de todos em ambos os eventos".

Tocantins

Em Tocantins, a Lei Seca foi instituída pela Portaria Nº 847/2024. O texto prevê a proibição da "comercialização, distribuição e a ingestão" de bebidas alcoólicas da 0h às 17h no dia 27 de outubro.

A proibição seria maior no estado. Uma portaria anterior previa que a Lei Seca seria aplicada das 22h do dia 26 até as 17h do dia 27 de outubro. No entanto, o texto foi revogado "considerando o baixo número de ocorrências" no primeiro turno e o período de vigência reduzido por uma nova portaria.