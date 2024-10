Pesquisa para prefeito de Porto Alegre hoje (26): veja quem está na frente

A dois dias do segundo turno da Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) está numericamente à frente de Maria do Rosário (PT) segundo os institutos de pesquisa. O atual prefeito tem liderado os últimos levantamentos para a eleição e manteve o favoritismo na pesquisa feita pela Quaest divulgada neste sábado (26).

Quaest

A pesquisa Quaest divulgada hoje (26), mostra que Sebastião Melo (MDB) mantém a liderança contra Maria do Rosário (PT): o atual prefeito tem 63% contra 37% da petista. A conta envolve votos totais - ou seja, exclui votos brancos e nulos.

Quaest (recorte estimulado)

Sebastião Melo (MDB): 54% (eram 52%)

54% (eram 52%) Maria do Rosário (PT): 31% (eram 30%)

31% (eram 30%) Indecisos: 4% (eram 3%)

4% (eram 3%) Branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 15%)

Quaest (votos válidos)

Sebastião Melo (MDB): 63%

63% Maria do Rosário (PT): 37%

A pesquisa Quaest, encomendada pela RBS TV, foi realizada presencialmente em Porto Alegre com 1.002 pessoas de 16 anos ou mais nos dias 25 e 26 de outubro. Registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RS-00882/2024, a pesquisa tem um nível de confiança de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

AtlasIntel

Pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (26) também mostrou Melo na liderança. O atual prefeito tem 56,5% contra 43,5% da adversária, em votos totais.

AtlasIntel (recorte estimulado)

Sebastião Melo (MDB): 55,4% (era 55,5%)

55,4% (era 55,5%) Maria do Rosário (PT): 42,7% (eram 41,3%)

42,7% (eram 41,3%) Branco/nulo: 1,7% (eram 2,7%)

1,7% (eram 2,7%) Não sabem: 0,2% (eram 0,5%)

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.600 eleitores em Porto Alegre entre os dias 20 e 25 de outubro. Com uma margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-03200/2024.

Futura

Futura Inteligência/100% Cidades (recorte estimulado)

Sebastião Melo (MDB): 64,6%

64,6% Maria do Rosário (PT): 30,2%

30,2% Ninguém / Branco / Nulo: 2,8%

2,8% Não sabe / Não respondeu / Indeciso: 2,4%

A Futura/100% Cidades ouviu 800 pessoas para a sondagem no dia 23 de outubro, com a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A pesquisa foi registrada no TSE sob o número: RS-06594/2024, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Real Time Big Data

Pesquisa Real Time Big Data divulgada na segunda-feira (21) também apontou Melo numericamente à frente. O candidato tem 55%, e Maria do Rosário, 40%.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada na semana passada, o prefeito oscilou dois pontos para cima, enquanto a adversária continuou estável. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Real Time Big Data (recorte estimulado)

Sebastião Melo (MDB): 55% (tinha 53%)

55% (tinha 53%) Maria do Rosário (PT): 40% (tinha 40%)

40% (tinha 40%) Nulo/branco: 3% (eram 4%)

3% (eram 4%) Não sabe/não respondeu: 2% (eram 3%)

Contratada pela Três Poderes Mídia e Comunicação, a Real Time Big Data entrevistou 1.000 eleitores da capital do Rio Grande do Sul entre os dias 18 e 19 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o protocolo de registro no TSE é: RS-00932/2024.