Pesquisa para prefeito de Manaus hoje (26): veja quem está na frente

Do UOL Em São Paulo

David Almeida (Avante) e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) travam uma disputa acirrada no segundo turno das Eleições 2024 em Manaus (AM). No primeiro turno, Almeida obteve 32,2% dos votos válidos, enquanto Neto alcançou 24,9%.

Abaixo, veja as últimas pesquisas sobre a corrida eleitoral para o segundo turno na cidade.

O que dizem as pesquisas?

Os últimos levantamentos mostram uma disputa acirrada, com diversos cenários de empate técnico.

Quaest:

A pesquisa Quaest mostra empate técnico em dois recortes. Tanto a pesquisa estimulada (quando os nomes dos candidatos são apresentados ao entrevistado) quanto na contabilização dos votos válidos (sem brancos e nulos) os candidatos empatam dentro da margem de erro.

Estimulada:

David Almeida (Avante): 43% (eram 43%); Capitão Alberto Neto (PL): 42% (eram 41%). Branco/nulo/não vai votar: 12% (eram 12%). Indecisos: 3% (eram 4%)

Votos válidos

David Almeida (Avante): 51% Capitão Alberto Neto (PL): 49%

Paraná Pesquisas

Atual prefeito David Almeida tem 46% das intenções de votos, e o candidato Capitão Alberto Neto (PL) tem 45,5%. Como a margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente. As entrevistas foram realizadas presencialmente.

Veja o resultado no cenário estimulado —quando o eleitor recebe uma lista com o nome dos candidatos:

David Almeida (Avante): 46% Capitão Alberto Neto (PL): 45,5% Brancos / nulos: 4,6% Indecisos: 3,9%

AtlasIntel

Almeida tem 50,2% das intenções de votos, e Capitão Alberto 48,7%. Como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente.

As entrevistas foram realizadas pela internet. O instituto usa uma metodologia própria, em que os entrevistados são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet.

David Almeida (Avante): 50,2% Capitão Alberto Neto (PL): 48,7% Brancos / nulos: 0,9% Indecisos: 0,2%

Metodologias

Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores de Manaus entre os dias 18 e 21 de outubro. Com nível de confiança de 95%, o levantamento foi registrado no TSE sob o número AM-07288/2024.

A AtlasIntel ouviu 1.217 eleitores entre os dias 15 e 20 de outubro. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto, e o nível de confiança é de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é AM-00587/2024.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Rede Amazônica (afiliada Globo) e realizada presencialmente com 1.002 pessoas entre os dias 25 e 26 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, margem de erro de três pontos para mais ou para menos e foi registrada no TSE sob o número AM-03077/2024.