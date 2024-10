Ribeirão Preto: Quaest mostra Ricardo Silva à frente de Marco Aurélio

Ricardo Silva (PSD) lidera a disputa no segundo turno contra Marco Aurélio (Novo) para a Prefeitura de Ribeirão Preto (SP), segundo pesquisa divulgada pela Quaest neste sábado (26).

O que aconteceu

Silva tem 57% dos votos válidos, e Aurélio alcança 43%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números completos no cenário estimulado (quando o eleitor recebe uma lista com o nome dos candidatos):

Ricardo Silva (PSD): 46%

Marco Aurélio (Novo): 33%

Nulo/branco: 18%

Não sabe/não respondeu: 3%

Em votos válidos, Silva aparece com 57%, ante 43% de Aurélio. Os votos válidos excluem os brancos e nulos e são os únicos considerados pela Justiça Eleitoral para calcular os resultados das urnas.

A Quaest ouviu 906 eleitores em Ribeirão Preto entre os dias 25 e 26 de setembro. A pesquisa foi encomendada pela EPTV e registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-04353/2024. O nível de confiança é de **%.

Silva, 39, já havia tentado a prefeitura da cidade em 2016. Na ocasião, ele chegou a ir para o segundo turno, mas perdeu para o atual prefeito da cidade, Duarte Nogueira (PSDB). O candidato do PSD conta com uma coligação ampla, com nove partidos apoiam o candidato do PSD. São eles: Republicanos, PP, PL, Avante, MDB, PSB, Solidariedade, PDT e PRD.

Marco Aurélio Martins, 53, é empresário há 30 anos. O candidato é formado em química industrial pela Unaerp, com pós-graduação em gestão empresarial pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Ele também foi superintendente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto entre 2005 e 2011.