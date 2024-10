Pesquisa atlas em SP: Ricardo Nunes tem 55,6% e Guilherme Boulos, 44,4% dos votos válidos

Pesquisa AtlasIntel sobre o cenário eleitoral em São Paulo divulgada neste sábado, 26, mostra que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 55,6% dos votos válidos e deve ser reeleito neste domingo, 27. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 44,4%.

Comparado com a última pesquisa da AtlasIntel, divulgada na segunda-feira, 21, Nunes oscilou 0,9 ponto porcentual para baixo e Boulos variou positivamente 1,1 ponto porcentual.

A AtlasIntel ouviu 2.200 eleitores paulistanos entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08206/2024.

Na pesquisa de intenção de votos totais, onde os votos em branco e nulos não são excluídos do levantamento, Nunes tem 53,2% e Boulos, 42,4%. Indecisos somam 0,8%, e 3,6% dos eleitores paulistanos pretendem votar em branco ou nulo.

Nos votos totais, em comparação com a última pesquisa, Nunes oscilou 1,6 ponto porcentual para baixo e Boulos variou positivamente 0,2 ponto porcentual.

De acordo com a segmentação, Nunes se sai melhor entre os maiores de 60 anos (71,4%), os católicos (63%) e os evangélicos (61,3%). Boulos, por sua vez, se destaca entre os que possuem idade entre 16 e 24 anos (82,1%), os beneficiários do programa Bolsa Família (73,2%) e os que ganham até R$ 2 mil (72,2%).

A gestão do prefeito Ricardo Nunes é desaprovada por 49% dos eleitores paulistanos e aprovada por outros 43%. Outros 9% não souberam responder.

Os três maiores problemas da maior cidade do País, de acordo com os eleitores, são a criminalidade (63,8%), a saúde (51,9%) e a educação (38,1%).

No primeiro turno das eleições municipais em São Paulo, realizado no último dia 6, Nunes ficou em primeiro após ser escolhido por 1.801.139 eleitores (29,5% dos votos válidos). Boulos conquistou a segunda vaga ao conquistar 1.776.127 votos (29,1% dos votos válidos). A distância do candidato do PSOL ao terceiro colocado, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), foi de apenas 57 mil votos.