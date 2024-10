Pecuarista é investigado por suspeita de queimar criança com ferro de boi

O Tribunal de Justiça do Tocantins aceitou o pedido do Ministério Público do estado para proibir que o pecuarista Flediney Cunha se aproxime de um menino indígena de apenas seis anos, após suspeita de queimá-lo com ferro de marcar gado.

O que aconteceu

Cunha é obrigado a manter distância mínima de 300 metros da criança e seu familiares. O juiz José Eustáquio de Melo Júnior, da 2ª Vara de Cristalândia, também proibiu qualquer forma de contato com a vítima e a família.

Caso aconteceu no começo de outubro na Aldeia Macaúba, Ilha do Bananal, localizada na zona rural de Pium, no Tocantins. De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava brincando perto de pessoas que cuidavam do gado no Retiro Lago Azul, local próximo a aldeia e onde Cunha reside. O pecuarista teria se irritado com o menino e o feriu com o ferro de marcar animais.

Funai tomou conhecimento e informou ao Ministério Público. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e a Defensoria Pública do Tocantins souberam do caso depois de uma visita na comunidade no dia 18 de outubro.

Polícia Civil de Pium investiga o caso. A ocorrência foi registrada inicialmente em uma delegacia do Mato Grosso, que tomou todas as providências urgentes, e remeteu o acontecimento ao Tocantins.

MP monitora truculência na região. Ao UOL, Isabelle Rocha Valença Figueiredo, promotora de justiça responsável pelo caso, disse que há um trabalho em conjunto com o MP do Mato Grosso para acompanhar os casos de violência nas aldeias indígenas.