Nunes e Boulos escolhem Heliópolis para fazer atos finais de campanha em SP

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), escolheram Heliópolis, na zona sul, para realizar seus atos finais no último dia de campanha para as eleições municipais. O local é a maior comunidade da capital paulista, onde vivem aproximadamente 200 mil pessoas. O segundo turno da disputa ocorrerá no domingo (27).

O que aconteceu

O primeiro a ir para a comunidade foi Nunes no início da tarde deste sábado (26). No local, ele posou para fotos com eleitores e fez acenos à multidão durante uma caminhada pela região. A presença do candidato à reeleição também teve direito a queima de fogos, bateria de escola de samba e presença de lideranças como Aline Cruz (MDB), ex-secretária municipal de cultura, e o deputado estadual delegado Olim (PP).

Além de Heliópolis, Nunes passou antes por Sapopemba, na zona leste, e seguiu para o Grajaú, na zona sul, por último. Ao deixar Heliópolis, ele discursou e agradeceu às lideranças comunitárias e a população pelo carinho.

É muito importante a gente não se desmobilizar, trabalhar até amanhã até às 17h [horário de Brasília]. Todo mundo falando com os amigos e parentes para todo mundo votar na gente e chegar a uma grande vitória para continuarmos trabalhando juntos nos próximos quatro anos.

Eu estive aqui, presente em vários momentos, nos dias que eu estou como prefeito. E essa presença criou essa relação nossa de confiança, amizade e respeito. E é por isso que eu tenho muita certeza da nossa vitória, principalmente, vindo da periferia, daqueles que eu mais olhei e mais vou continuar olhando, que é a região que mais precisa.

Ricardo Nunes, em discurso em Heliópolis

O emedebista focou o último dia de campanha na periferia. Os atos contaram com a presenças de políticos em trio elétrico, como o candidato a vice Mello Araújo (PL), dos vereadores Edir Salles (PSD) e Sansão Pereira (Republicanos) e outras lideranças. Além do trio elétrico, carros adesivados e com bandeiras acompanharam os eventos da campanha.

Já o psolista, começou o último dia de campanha com uma caminhada na rua Augusta, na região central da cidade. Depois, ele iniciou o ato na avenida Paulista, percorreu a rua Augusta e terminou na Praça Roosevelt.

Apenas no período da tarde, Boulos chegou a Heliópolis para uma caminhada, em seu último ato de campanha. A caminhada saiu da Estrada das Lágrimas e foi até a Rua da Mirna. O candidato encerra a campanha na zona sul da cidade, assim como fez no primeiro turno, quando fez o último ato em Paraisópolis. Ao contrário da caminhada da parte da manhã, a ex-prefeita e vice na chapa, Marta Suplicy (PT), não participou da agenda no período da tarde.

Psolista posou e acenou para apoiadores e contou com a presença de ministro do governo Lula. Ao contrário da manhã, quando fez o percurso em cima de um carro acompanhado pelos ministros Marina Silva (Meio Ambiente) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Boulos caminhou pelas ruas com apoiadores em Heliópolis. Ainda em Heliópolis, o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) apareceu ao lado do candidato. O presidente Lula, que se acreditava que iria se empenhar na campanha do aliado na final, não compareceu.

Em breve fala aos apoiadores na chegada do ato na Praça Roosevelt, Guilherme Boulos (PSOL) pediu que os eleitores "virem voto incansavelmente" até domingo (27). "Não é por mim, não é pela Marta, é pela nossa cidade", disse, em cima de um carro.

Eu faço um pedido para todos aqueles que querem a mudança em São Paulo, que vão amanhã para as urnas. Não faltem. Vão amanhã. Urna não é lugar da gente depositar medo. O que os nossos adversários fizeram a campanha toda foi tentar colocar adjetivos contra nós de extremista, de radical, de invasão, com muitas mentiras. Urna não é lugar para ódio, para mentira e para medo. Urna é lugar para esperança. Urna é lugar pra sonho.

Guilherme Boulos, em entrevista a jornalistas após ato no Centro de São Paulo

A comunidade de Heliópolis, na zona sul da cidade, virou símbolo da disputa entre Nunes e Boulos na final da disputa pela prefeitura de São Paulo. Ambos escolheram a região para atos no último dia de campanha. No primeiro turno, o candidato à reeleição venceu Boulos no Ipiranga, zona eleitoral que engloba Heliópolis. O entorno do psolista avalia, por outro, que pode ampliar a votação na região e escolheu a comunidade para o derradeiro ato de campanha.