Nunes aposta na periferia e Boulos faz caminhada na avenida Paulista

No último dia de campanha, o atual prefeito Ricardo Nunes (MBD) concentrou a agenda de campanha na periferia da capital. Já Guilherme Boulos (PSOL) abriu o dia com uma caminhada na avenida Paulista.

Ricardo Nunes faz carreata em Sapopemba

Último dia de campanha de Ricardo Nunes será na periferia. Nunes começou com uma carreata com trio elétrico e apoiadores em Sapopemba. Ato partiu do conjunto Teotônio Vilela e seguiu para a avenida Sapopemba.

Carreata com políticos no trio elétrico. A carreata contou com a presença do candidato a vice Mello Araújo (PL), dos vereadores Edir Salles (PSD) e Sansão Pereira (Republicanos) e outras lideranças. Além do trio elétrico, 10 carros adesivados e com bandeiras seguem pela região.

Após carreata, atual prefeito seguiu para a zona sul. Nunes participa de uma caminhada em Heliópolis e, na sequência, segue em campanha para o Grajaú.

Queima de fogos e escola de samba. A caminhada de Nunes por Heliópolis teve direito a queima de fogos, bateria de escola de samba e presença de lideranças como Aline Cruz (MDB), ex-secretária municipal de cultura, e o deputado estadual delegado Olim (PP).

Nunes agradece lideranças e eleitores em discurso. Candidato pede que militância continue ativa até às 17h de domingo, pedindo votos a amigos e parentes para "chegarmos a uma grande vitória e continuarmos trabalhando juntos nos próximos 4 anos." E afirmou que a vitória virá dos votos da periferia. Atual prefeito segue para o Grajaú.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve participar de um dos eventos nesta tarde. Amanhã, Nunes deve tomar café com Tarcísio como fez no primeiro turno das eleições.

Boulos começa na Paulista e segue para periferia

Na véspera da eleição em São Paulo, Boulos fez uma caminhada na região central. Ele iniciou o ato na Rua Augusta, no Centro da cidade, e se encaminhou à avenida mais famosa da capital, a Paulista.

O presidente Lula, que acreditava-se que iria se empenhar na campanha de Boulos na final, não compareceu. Como o presidente decidiu ficar em Brasília (DF). Boulos foi acompanhado por ministros do governo. Estavam presentes Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Marina Silva (Meio Ambiente) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).Ele também estava acompanhado da ex-prefeita e candidata a vice Marta Suplicy (PT).



Lula não participou de nenhum ato de rua com Boulos no segundo turno. O petista chegou a vir a São Paulo para participar de duas caminhadas no sábado passado (19), mas os eventos foram cancelados devido às fortes chuvas. No lugar dos atos, Lula fez uma live com o candidato.



O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, também participou da caminhada. Não é a primeira vez que ele é visto na campanha de Boulos. Nesta semana mesmo, em um evento que contou com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o ex-ministro estava presente.



Com Ricardo Nunes (MDB) em vantagem nas pesquisas, a caminhada de Boulos na Paulista teve como mote a virada nas urnas. O candidato do PSOL subiu em um carro mais de uma vez e conclamou os eleitores a gritarem "Eu acredito", em referência à vitória.

Boulos segue para uma caminhada em Heliópolis. Candidato deve participar de ato na comunidade da zona sul, mesmo local escolhido por seu adversário, Ricardo Nunes.