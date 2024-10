Última pesquisa Datafolha para 2º turno de SP: veja o que mudou

Do UOL, em São Paulo (SP)

A última pesquisa Datafolha antes da votação do segundo turno foi divulgada neste sábado (26) e mostra Ricardo Nunes (MDB) à frente Guilherme Boulos (PSOL) na corrida pela Prefeitura de São Paulo (SP).

O que mostrou a pesquisa

O prefeito tem 57% (eram 58%) da preferência dos paulistanos nos votos válidos. Já Boulos aparece com 43% (eram 42%) nesse recorte, quando se considera os votos sem brancos e nulos.

Na pesquisa estimulada, Nunes marcou 48% da preferência dos entrevistados. No levantamento anterior, divulgado na quinta-feira (24), o atual prefeito aparecia com 49% das intenções de voto, o que significa que ele oscilou 1 ponto percentual para baixo entre as duas sondagens.

Guilherme Boulos (PSOL), por outro lado, oscilou para cima na pesquisa estimulada. O psolista passou de 35% na última sondagem para 37% na sondagem mais atual. Com isso, a diferença entre Boulos e Nunes oscilou para baixo, passando de 14 para 11 pontos percentuais na véspera do 2º turno.

Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Veja os números completos do levantamento:

Ricardo Nunes (MDB): 48% (eram 49%) Guilherme Boulos (PSOL): 37% (eram 35%) Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 14%) Não sabe: 3% (eram 2%)

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, a diferença nominal entre Nunes e Boulos é menor. Veja:

Ricardo Nunes (MDB): 39% (eram 40%) Guilherme Boulos (PSOL): 32% (eram 30%) Não sabe: 11% (eram 10%) Branco/Nulo: 9% (eram 12%) 'No 15': 4% (eram 3%) 'No 50': 2% (não apareceu na pesquisa anterior) Outros: 0% (eram 4%)

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e entrevistou presencialmente 2.052 pessoas entre 25 e 26 de outubro. O nível de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo SP-01690/2024.