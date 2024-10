Nova pesquisa Datafolha para prefeito de Belo Horizonte: veja o que mudou

Do UOL, em São Paulo (SP)

A última pesquisa Datafolha antes da votação do segundo turno foi divulgada neste sábado (26) e mostra Fuad Noman (PSD) à frente de Bruno Engler (PL) na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte (MG).

O que mostrou a pesquisa

O atual prefeito tem 53% (eram 54%) da preferência dos belo-horizontinos nos votos válidos. Já Engler aparece com 47% (eram 46%) nesse recorte, quando se considera os votos sem brancos e nulos.

Na pesquisa estimulada, Fuad marcou 48% da preferência dos entrevistados. No levantamento anterior, divulgado na quinta-feira (24), o atual prefeito aparecia com 46% das intenções de voto, o que significa que ele oscilou 2 pontos percentuais para cima entre as duas sondagens.

Engler também oscilou para cima na pesquisa estimulada. O político do PL passou de 39% na última sondagem para 42% na sondagem mais atual. Com isso, a diferença entre Fuad e Engler oscilou para baixo, passando de 7 para 6 pontos percentuais na véspera do 2º turno.

Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Veja os números completos do levantamento:

Fuad Noman (PSD): 48% (eram 46%) Bruno Engler (PL): 42% (eram 39%) Em branco/nulo/nenhum: 7% (eram 10%) Não sabe: 4% (eram 5%)

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, a diferença entre Fuad e Engler é maior. Veja:

Fuad Noman (PSD): 37% (eram 35%) Bruno Engler (PL): 28% (eram 29%) Não sabe: 16% (eram 16%) Em branco/nulo/nenhum: 7% (eram 8%) No 22: 6% (eram 4%) No 55: 4% (era 4%) No atual: 2% (era 1%) Outras respostas: 1% (eram 3%)

Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou 1.674 pessoas entre os dias 25 e 26 de outubro. Contratada pela TV Globo e Folha de S.Paulo, a sondagem tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com número de confiança de 95%. O número do protocolo no TSE é: MG-01286/2024.