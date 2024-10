Napoli vence Lecce e segue na liderança do Campeonato Italiano

O Napoli segue firme na liderança do Campeonato Italiano, apesar de ter sofrido para vencer o Lecce em casa por 1 a 0 neste sábado (26), pela 9ª rodada, um resultado que coloca pressão sobre seus perseguidores.

Com esta quarta vitória seguida, o time napolitano chega a 22 pontos, agora provisoriamente com cinco de vantagem sobre a Inter de Milão (2ª) e seis sobre a Juventus (3ª). Essas duas equipes se enfrentam no domingo, no 'Derby d'Italia', principal atração deste fim de semana no 'Calcio'.

O capitão do Napoli, Giovanni Di Lorenzo, marcou no segundo tempo (73') o único gol da partida no estádio Diego Maradona, aproveitando rebote do goleiro do Lecce depois de uma cabeçada de Scott McTominay.

O Lecce (19º, penúltimo), que vinha de derrota por 6 a 0 em casa para a Fiorentina, resistiu mais do que o esperado e deu trabalho ao time do técnico Antonio Conte até o final, quase chegando ao empate em uma cobrança de falta nos acréscimos.

O Napoli vive um momento especial na temporada e os jogos seguintes servirão para avaliar as perspectivas reais da equipe, já que na próxima terça-feira visita o Milan, antes de enfrentar Atalanta (3 de novembro) e Inter de Milão (10 de novembro).

Desde janeiro de 2023, o Napoli não emendava quatro vitórias seguidas na Serie A. Na impressionante temporada 2022/2023, na qual conquistou seu terceiro 'Scudetto', o clube conseguiu uma série de oito vitórias consecutivas, entre janeiro e fevereiro de 2023.

Entre setembro e dezembro de 2022, chegou a inclusive fazer melhor, com 11 vitórias seguidas, que valeram uma grande vantagem na tabela de classificação.

— Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Udinese - Cagliari 2 - 0

Torino - Como 1 - 0

- Sábado:

Napoli - Lecce 1 - 0

(15h45) Atalanta - Hellas Verona

- Domingo:

(08h30) Parma - Empoli

(11h00) Lazio - Genoa

Monza - Unione Venezia

(14h00) Inter - Juventus

(16h45) Fiorentina - Roma

. Adiado:

Bologna - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 22 9 7 1 1 16 5 11

2. Inter 17 8 5 2 1 17 9 8

3. Juventus 16 8 4 4 0 11 1 10

4. Udinese 16 9 5 1 3 12 11 1

5. Milan 14 8 4 2 2 16 9 7

6. Torino 14 9 4 2 3 15 14 1

7. Fiorentina 13 8 3 4 1 15 8 7

8. Atalanta 13 8 4 1 3 18 13 5

9. Lazio 13 8 4 1 3 14 12 2

10. Roma 10 8 2 4 2 8 6 2

11. Empoli 10 8 2 4 2 6 5 1

12. Bologna 9 8 1 6 1 9 11 -2

13. Hellas Verona 9 8 3 0 5 12 15 -3

14. Como 9 9 2 3 4 11 16 -5

15. Cagliari 9 9 2 3 4 8 15 -7

16. Monza 7 8 1 4 3 8 9 -1

17. Parma 7 8 1 4 3 11 13 -2

18. Genoa 6 8 1 3 4 7 17 -10

19. Lecce 5 9 1 2 6 3 19 -16

20. Unione Venezia 4 8 1 1 6 5 14 -9

© Agence France-Presse