Marmita elétrica promete esquentar comida até no carro; veja avaliações

Quer comer a marmita quentinha, mas não tem onde esquentar? Então esse produto que o Guia de Compras UOL encontrou pode te interessar: esta opção elétrica está disponível na Shopee por R$ 68, com 43% de desconto, e na Amazon por R$ 105,99.

Dá para escolher entre diferentes cores, como preta, laranja, azul e verde. A seguir, detalhamos as características desse produto e o que diz quem o comprou.

O que esta marmita elétrica promete

Basta conectar a marmita em uma tomada bivolt e aguardar alguns minutos para que os alimentos sejam aquecidos uniformemente e de forma segura, segundo o fabricante;

O sistema de aquecimento integrado é controlado por termostato, para manter o sabor e a textura dos alimentos;

Promete ser livre de BPA e seguro para ser usado no micro-ondas;

Não é necessário colocar água para esquentar.

O que diz quem comprou

O produto é bem avaliado, com a nota média de 4.9 (do total de cinco). Leia alguma avaliações.

Qualidade muito boa, superou a expectativa! Ainda não testei com a marmita cheia, mas testei com alimento e realmente esquenta bem no carro! O tamanho e muito bom e bem com repartições. Muito prático, indico.

Diovana

Muito bom, demora um pouco para esquentar, mas entrega o prometido. E é linda.

Valéria Araújo

A marmita é excelente! Boa pra transportar, espaçosa, bivolt, plug pro carro. Não precisa adicionar água. Só precisa lavar assim que usar para não acumular cheiro. A comida demora um pouco pra esquentar: 40-60min. Testei esquentar comida congelada: 2h. De qualquer forma, acho fácil lidar com isso se organizando.

Max

Recebi antes do prazo. Chegou hoje. Gostei muito. Já testei e até comi nela. A marmita esquenta, sim. É muito boa e chegou como esperado.

Claudio

Ponto de atenção

Por outro lado, alguns compradores pontuam que a marmita elétrica demora para esquentar a comida. Outros relatam que o produto foi entregue com defeito e, por isso, não foi possível usá-lo.

Não esquenta bem a comida. Deixei por quase uma hora e ainda ficou fria a parte de cima.

Sérgio Mendes

Demora uma eternidade para esquentar. Ainda estou comendo a comida fria, pois não está esquentando direito. Arrependimento.

Glenda

Demora mais de um hora para aquecer. Não recomendo.

Marcelo

