Quem Pablo Marçal apoia no segundo turno em São Paulo?

Ex-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) não anunciou se votará neste domingo. Ele, porém, respondeu a Guilherme Boulos (PSOL), que não votaria na esquerda e também rejeitou voto em Ricardo Nunes (MDB).

O que aconteceu

"Marçal apoia quem no 2º turno?". Essa foi a pergunta mais buscada durante o debate a TV Globo, realizado na noite de sexta-feira (25), segundo o Google.

Levantamento do Google, divulgado neste sábado (26), aponta que o candidato derrotado do PRTB ainda participa indiretamente do pleito em segundo turno. Marçal ficou em 3º lugar, com 28,14% dos votos no 1 º turno. Por mais buscado, o Google ressalta que a pergunta teve o maior volume de buscas no período de tempo selecionado - no caso, durante o debate da TV Globo (entre 22h e 23h47).

Marçal disse que não apoiaria ninguém no 2º turno. Durante live com o candidato Boulos na manhã de sexta, o candidato do PRTB disse que jamais votaria na esquerda e brincou que em sua urna os números dos candidatos não funcionam na urna. Ricardo Nunes (MDB - SP) também foi convidado para a conversa, mas se recusou a participar.

Na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona para mim. Nem de 15 [Nunes], nem de 50 [Boulos]. Qualquer outro número pega

Pablo Marçal, durante live com Guilherme Boulos

"Ainda não decidi se vou votar no domingo", disse Marçal durante a live com o Boulos. Ex-coach fez a entrevista com o Boulos da Itália, onde disse que estava com a família, a pedido de seu filho. Ao UOL, o ex-coach disse neste sábado que "não está mais em Roma".

Vídeo falso que circulava na internet mostrava que Pablo declarou voto em Boulos. Arquivo era um recorte que edita trechos da live em que Marçal entrevistou Boulos. O post é acompanhado de uma legenda que diz "quem fez o M, vai de 50 não tem jeito".

