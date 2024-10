Fora da campanha de Boulos, Lula diz em vídeo que pescou peixe em Brasília

Fora do último dia da campanha do aliado Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, o presidente Lula (PT) apareceu em um vídeo neste sábado (26) dizendo que pescou um peixe de seis quilos em Brasília.

O que aconteceu

No vídeo, o petista brincou que não recebeu presente de aniversário e ponderou que o peixe é "seu grande presente". O registro foi compartilhado pela primeira-dama, Janja da Silva, no Instagram com a legenda: "O melhor Presidente e o melhor pescador. Calma, amor! Seu aniversário é amanhã, o presente vai chegar".

O chefe do Executivo repostou o vídeo nos stories da plataforma. Lula se recupera de um acidente, após ter sofrido uma queda no banheiro e batido a nuca no último sábado (19).

Petista afirmou que fará o peixe assado na churrasqueira. Ele explicou que pedirá ajuda após limpar o peixe porque não pode se aproximar da churrasqueira em razão do calor. "Aí eu vou fazer esse peixe aqui com maionese. Vai ser a primeira vez que a Janja, a Neudi, o Cicílio, o Zé, vão comer um pedaço. (...) Todo mundo vai comer um pedaço desse meu peixe aqui, com maionese", acrescentou.

O atual mandatário ainda relatou que o prato é uma "especialidade" dele na cozinha. "Eu aprendi a fazer isso com um paraguaio lá no Rio Paraguai. Pescando lá, sabe, no Rio Paraguai, que eu sou um grande pescador do Rio Paraguai. Então, eu vou levar esse peixe aqui, vou fazer, e quando ele tiver feito, eu vou filmar outra vez para vocês terem noção de como esse peixe vai ficar gostoso."

O presidente concluiu o vídeo sem citar nenhuma vez o pleito que ocorrerá no domingo (27). "Bom final de semana para todos que estão assistindo esse filme desse cara corajoso, que teve a coragem de pegar um peixe desse tamanho aqui."

Na tarde deste sábado (26), o presidente divulgou um vídeo ao lado de Boulos. "Eu sei que o Guilherme Boulos será um excelente prefeito porque a maior preocupação dele é com o povo. É mudança com segurança com Boulos e Marta Suplicy. Neste domingo, São Paulo é 50".

Eu sei que o @GuilhermeBoulos será um excelente prefeito porque a maior preocupação dele é com o povo. É mudança com segurança com Boulos e @martasuplicy_. Neste domingo, São Paulo é 50! pic.twitter.com/H69krZZrUP -- Lula (@LulaOficial) October 26, 2024

Boulos faz campanha ao lado de ministros

A um dia da eleição, o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) fez na manhã deste sábado (26) uma caminhada pelas ruas da capital. Com a ausência do presidente Lula (PT), ministros do governo participam do ato, que começou na rua Augusta, região central da cidade, e chegou à avenida Paulista. O presidente Lula, que se acreditava que iria se empenhar na campanha de Boulos na final, não compareceu. Como o presidente decidiu ficar em Brasília (DF), Boulos foi acompanhado por ministros do governo. Estavam presentes Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Marina Silva (Meio Ambiente) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário). Ele também estava acompanhado da ex-prefeita e candidata a vice Marta Suplicy (PT). Lula não participou de nenhum ato de rua com Boulos no segundo turno. O petista chegou a vir a São Paulo para participar de duas caminhadas no sábado passado (19), mas os eventos foram cancelados devido às fortes chuvas. No lugar dos atos, Lula fez uma live com o candidato. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, também participou da caminhada. Não é a primeira vez que ele é visto na campanha de Boulos. Nesta semana mesmo, em um evento que contou com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), o ex-ministro estava presente. Com Ricardo Nunes (MDB) em vantagem nas pesquisas, a caminhada de Boulos na Paulista teve como mote a virada nas urnas. O candidato do PSOL subiu em um carro mais de uma vez e conclamou os eleitores a gritarem "Eu acredito", em referência à vitória.

Ferimento foi na base da cabeça

O boletim médico de domingo (20) informou que Lula sofreu "ferimento corto-contuso em região occipital". A região occipital está localizada na parte de trás do crânio, na base da cabeça.

Um ferimento corto-contuso é produzido por uma contusão (machucado) que corta a pele. Esses ferimentos podem variar de leves a graves, dependendo da profundidade do corte, da área afetada e dos danos internos.

Se o machucado for superficial, o tratamento é mais simples. Mas, se for profundo, atingindo ossos do crânio ou causando sangramento interno, o caso é mais grave e pode exigir cuidados intensivos, até uma cirurgia.

O presidente chamou o acidente de "grave", mas disse que não afetou a parte mais delicada da cabeça. O presidente foi internado no sábado (19), após o acidente doméstico, e teve alta no mesmo dia. Ele levou pontos e voltou à unidade para novos exames no dia seguinte.