Leipzig vence Freiburg e dorme na liderança do Campeonato Alemão

O RB Leipzig deu um mais um passo em sua campanha quase perfeita até aqui, ao vencer o Freiburg por 3 a 1 neste sábado (26), e vai dormir na liderança do Campeonato Alemão, à espera do jogo do Bayern de Munique contra o lanterna Bochum.

Com oito rodadas disputadas e 20 pontos em 24 possíveis, o time do técnico Marco Rose conta com três de vantagem sobre o Bayern, favorito no domingo contra uma equipe que somou apenas um ponto em sete jogos.

Mas se o Leipzig soma tropeços na Liga dos Campeões, com três derrotas consecutivas (Atlético de Madrid, Juventus e Liverpool), o cenário é muito diferente na Bundesliga.

Apesar de ter saído atrás no primeiro tempo, o Leipzig virou o placar em pouco mais de dez minutos depois do intervalo marcando com o capitão Willi Orban (47') e com o lateral-direito Lutsharel Geertruida (58').

Na reta final, o atacante belga Lois Openda fez o terceiro (78') e deu tranquilidade à torcida na Red Bull Arena com seu quinto gol na temporada.

Já o Bayer Leverkusen ficou no empate em 2 a 2 com o Werder Bremen fora de casa no último jogo do dia.

Com o resultado, o Leverkusen, que poderia alcançar a pontuação do Bayern, sobe para a terceira posição na tabela, a cinco pontos do Leipzig.

O atual campeão alemão abriu o placar no primeiro tempo com o atacante nigeriano Victor Boniface (30'), de volta depois acidente de carro sem gravidade que sofreu na semana passada. O outro gol da equipe foi marcado contra, pelo meia Felix Agu (77').

Mas a zaga do Leverkusen é muito mais frágil que a da temporada passada e sofreu pelo menos um gol nos últimos oito jogos que disputou na Bundesliga.

O alemão Marvin Ducksch (74') empatou o jogo em 1 a 1 e o segundo do Werder Bremen foi do austríaco Romano Schmid (90').

Por sua vez, o Borussia Dortmund continua irregular. Depois de sofrer uma virada em pouco mais de 30 minutos diante do Real Madrid na Champions (5 a 2), o time do técnico Nuri Sahin foi derrotado por 2 a 1 em sua visita ao Augsburg. O meio-campista francês Alexis Claude Maurice fez os dois gols do time bávaro.

Com uma campanha perfeita em casa (quatro vitórias em quatro jogos), o Dortmund tem um empate e três derrotas fora de seu estádio e agora está a sete pontos do Leipzig.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Mainz - B. Mönchengladbach 1 - 1

- Sábado:

Augsburg - Borussia Dortmund 2 - 1

Stuttgart - Holstein Kiel 2 - 1

RB Leipzig - Freiburg 3 - 1

St Pauli - Wolfsburg 0 - 0

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 2 - 2

- Domingo:

(11h30) Bochum - Bayern de Munique

(13h30) Union Berlin - Eintracht Frankfurt

(15h30) Heidenheim - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 20 8 6 2 0 14 3 11

2. Bayern de Munique 17 7 5 2 0 24 7 17

3. Bayer Leverkusen 15 8 4 3 1 20 15 5

4. Freiburg 15 8 5 0 3 13 11 2

5. Union Berlin 14 7 4 2 1 8 4 4

6. Eintracht Frankfurt 13 7 4 1 2 15 11 4

7. Borussia Dortmund 13 8 4 1 3 15 14 1

8. Stuttgart 12 8 3 3 2 17 16 1

9. Werder Bremen 12 8 3 3 2 14 16 -2

10. B. Mönchengladbach 10 8 3 1 4 11 13 -2

11. Augsburg 10 8 3 1 4 12 19 -7

12. Heidenheim 9 7 3 0 4 12 11 1

13. Mainz 9 8 2 3 3 12 13 -1

14. Wolfsburg 8 8 2 2 4 15 16 -1

15. Hoffenheim 7 7 2 1 4 13 17 -4

16. St Pauli 5 8 1 2 5 5 11 -6

17. Holstein Kiel 2 8 0 2 6 10 23 -13

18. Bochum 1 7 0 1 6 7 17 -10

tba/iga/dr/cb

© Agence France-Presse