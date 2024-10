Horário de votação nas Eleições 2024: que horas começa e quando acaba?

O segundo turno das Eleições 2024 acontece em 51 municípios neste domingo (27). Todas as seções eleitorais funcionarão a partir do horário de Brasília: das 8h às 17h.

Qual é o horário da votação no 2º turno?

Horário unificado em todo o Brasil. O segundo turno das Eleições 2024 para prefeito será realizado das 8h às 17h (horário de Brasília).

Com isso, eleitores de Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Manaus devem ficar atentos ao relógio, já que estão em regiões com fuso horário diferente de Brasília. Nestas cidades, os locais de votação ficarão abertos das 7h às 16h no horário local, uma hora antes do horário do Distrito Federal.

Com a unificação do horário da votação, a apuração dos resultados começa a partir das 17h (de Brasília). A votação termina às 17h, mas eleitoras e eleitores que ainda estiverem na fila após esse horário poderão exercer o direito ao voto.

2º turno em 36 municípios e 15 capitais

As 15 capitais que vão ter eleição neste domingo são:

Aracaju (SE)

Curitiba (PR)

Natal (RN)

Belém (PA)

Fortaleza (CE)

Palmas (TO)

Belo Horizonte (MG)

Goiânia (GO)

Porto Alegre (RS)

Campo Grande (MS)

João Pessoa (PB)

Porto Velho (RO)

Cuiabá (MT)

Manaus (AM)

São Paulo (SP)

Outros 36 municípios também estarão envolvidos com a votação:

Anápolis (GO)

Aparecida de Goiânia (GO)

Barueri (SP)

Camaçari (BA)

Campina Grande (PB)

Canoas (RS)

Caucaia (CE)

Caxias do Sul (RS)

Diadema (SP)

Franca (SP)

Guarujá (SP)

Guarulhos (SP)

Imperatriz (MA)

Jundiaí (SP)

Limeira (SP)

Londrina (PR)

Mauá (SP)

Niterói (RJ)

Olinda (PE)

Paulista (PE)

Pelotas (RS)

Petrópolis (RJ)

Piracicaba (SP)

Ponta Grossa (PR)

Ribeirão Preto (SP)

Santa Maria (RS)

Santarém (PA)

Santos (SP)

São Bernardo do Campo (SP)

São José do Rio Preto (SP)

São José dos Campos (SP)

Serra (ES), Sumaré (SP)

Taboão da Serra (SP)

Taubaté (SP)

Uberaba (MG)

O segundo turno só acontece em municípios com pelo menos 200 mil eleitores. Os dois candidatos a prefeito mais bem votados do primeiro turno disputam a preferência dos eleitores, caso o primeiro colocado não tenha tido mais de 50% dos votos.

No primeiro turno, 5.569 cidades em território nacional foram às urnas para escolher seus candidatos a vereador e prefeito.