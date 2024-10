Ataque a tiros a bar no RJ deixa 1 morto e 5 feridos; veja vídeo

Um homem morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após ataque a tiros a um bar em Rio Bonito, região metropolitana do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (26).

O que aconteceu

Vídeo mostra ação. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver dezenas de pessoas em fuga do bar em meio ao som de disparos.

Dois homens aparecem nas imagens atirando com armas longas em frente ao bar. No vídeo, os atiradores aparecem em seguida retornando ao veículo usado no crime. Outros dois criminosos que aparecem em frente ao local do crime em uma moto para dar cobertura à ação também deixam o local após os disparos.

Com extensa ficha criminal, alvo do ataque havia saído da prisão em março. Jonathan Silva Cardoso tinha sete anotações criminais: três por homicídio, duas por receptação, uma por estelionato e outra por extorsão. Ele havia sido preso em 2019. As outras cinco pessoas feridas foram socorridas e levadas ao Hospital Regional Darcy Vargas.

Polícia faz diligências para identificar suspeitos de envolvimento no crime e para esclarecer o que motivou o ataque. O local onde ocorreram os disparos foi isolado para perícia.