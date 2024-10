Governo e oposição reivindicam vitória nas eleições da Geórgia

MOSCOU, 26 OUT (ANSA) - O confronto entre a oposição pró-europeia e o governo acusado de querer uma aproximação com a Rússia continua na Geórgia mesmo depois das eleições parlamentares neste sábado (26).

Ambos os lados reivindicaram a vitória com base em pesquisas de boca de urna com resultados opostos. No entanto, logo depois, a Comissão Eleitoral Central forneceu os primeiros dados oficiais que colocaram o partido governista Sonho Georgiano na liderança com 53%, com 70% dos votos apurados, enquanto uma coligação de oposição aparecia com 38,28%.

"O Sonho Georgiano garantiu uma sólida maioria" no novo parlamento, declarou o secretário-executivo do partido governista, Mamuka Mdinaradze, à imprensa. Na prática, o partido é liderado pelo bilionário e ex-primeiro-ministro Bidzina Ivanishvili, que é considerado pró-Rússia.

Por outro lado, a oposição acusou o governo de ter utilizado recursos estatais e mobilizado funcionários públicos para garantir a vitória, tendo sido relatados vários incidentes nas urnas durante o dia.

"A Geórgia europeia está ganhando com 52%, apesar de todas as tentativas de fraude", escreveu a presidente Salome Zourabichvili, líder da coligação antigovernamental que terminará o seu mandato em novembro.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, não esperou pelos resultados reais para tomar posição e felicitar o seu homólogo georgiano, Irakli Kobakhidze, pelo que chamou de "vitória esmagadora". "O povo da Geórgia sabe o que é melhor para o seu país e hoje fez ouvir a sua voz", escreveu ele no X.

Agora, é preciso aguardar a resposta sobre a correção do processo eleitoral que será apresentada amanhã (27) pelos observadores de uma missão que monitorizou cerca de 2 mil das 3 mil secções. (ANSA).

