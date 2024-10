Governo diz que italianos no Irã 'estão seguros' após ataque

ROMA, 26 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou neste sábado (26) que "nenhum problema" foi relatado com italianos no Irã, após Israel lançar uma ofensiva contra alvos militares. "Não temos notícias de nenhuma forma de envolvimento de nossos compatriotas nos ataques israelenses no Irã. Falei esta manhã com nosso embaixador em Teerã, nossos cidadãos estão todos seguros e não há vítimas", garantiu o chanceler italiano à Rainews24.

Além disso, Tajani disse estar "convencido de que não haverá reações do lado iraniano".

O risco "de uma escalada está sempre lá, mas acredito que é um risco que pode ser evitado com o trabalho da diplomacia e o comprometimento de todos", acrescentou ele.

Já o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, também enfatizou que acha que o Irã não reagirá. "Alvos militares foram atingidos, o ataque era esperado", declarou.

Segundo Crosetto, "o que aconteceu esta noite era bastante esperado tanto pela comunidade internacional como pelo Irã, por isso não foi uma surpresa para ninguém". Desta forma, acredita-se que Teerã vai considerar a ofensiva como uma resposta de Israel e, portanto, não deverá haver escalada.

"Penso que o ataque de hoje ocorreu desta forma precisamente devido à pressão de todo o mundo, incluindo a Itália", concluiu o ministro da Defesa. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.