Fortaleza: Fernandes e Leitão têm empate técnico no 2º turno, diz Atlas

Do UOL, em Brasília

Pesquisa AtlasIntel publicada neste sábado (26) indica um empate técnico na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. O deputado federal André Fernandes (PL-CE) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT-CE) disputam o segundo turno.

O que aconteceu

André Fernandes tem 49,8% das intenções de voto e Leitão registrou 48,9%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão em empate técnico.

Veja o resultado da pesquisa:

André Fernandes (PL): 49,8% (50,5% dos votos válidos)

Evandro Leitão (PT): 48,9% (49,5% dos votos válidos)

Branco/nulo: 0,9%

Não sabem: 0,4%

Apoios de Bolsonaro e Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é padrinho político de Fernandes. O presidente Lula (PT) apoia Leitão.

A pesquisa mostrou votos divididos por gênero. Fernandes têm 62,5% da preferência dos homens. Leitão lidera com 61,1% no eleitorado feminino.

O candidato do PT tem a maioria dos votos dos católicos: 55,9% contra 43,2% do deputado bolsonarista. Fernandes lidera no campo evangélico: 70% contra 28%. Entre agnósticos ou ateus, vantagem para Leitão: 71,2% contra 24,8% de Fernandes.

Divisão de votos do 1º turno. A pesquisa indica que Fernandes herdou a maioria dos eleitores que escolheram os candidatos Capitão Wagner (União Brasil) e o senador Eduardo Girão (Novo), na primeira fase da eleição.

Leitão ficou com os votos dos candidatos José Sarto (PDT) e Tecio Nunes (PSOL). Sarto é o atual prefeito da capital cearense e ficou em terceiro lugar no primeiro turno.

A pesquisa também separou votos por renda familiar. Fernandes lidera em três frentes: pessoas que ganham até R$ 2 mil, R$ 2 mil a R$ 3 mil e R$ 3 mil e R$ 5 mil. Leitão tem vantagem nas categorias R$ 5 mil a R$ 10 mil e acima de R$ 10 mil.

Metodologia

A AtlasIntel entrevistou 1.599 pessoas entre os dias 20 e 25 de outubro. O instituto usa uma metodologia própria, em que os entrevistados são recrutados aleatoriamente enquanto navegam na internet. O nível de confiança é de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é CE-08144/2024. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.