Ex-CEO de empresa de Marçal pede votos para Boulos: 'Merece ser apoiado'

Ex-CEO da Plataforma Internacional, grupo de empresas de Pablo Marçal, o empresário e consultor Marcos Vilela defendeu votos para Guilherme Boulos (PSOL) em vídeo encaminhados a grupos que reúnem cerca de 450 executivos no WhatsApp.

A coluna teve acesso à mensagem em que ele afirma que anular o voto não é uma boa "tomada de decisão" e critica a "polarização burra" entre direita e esquerda que, segundo ele, está atrasando o país e vai atrasar São Paulo.

Sem citar nomes, Vilela critica quem "usa o nome de Deus para angariar votos e pedir dinheiro". Afirma que é Boulos quem está mais alinhado com o que considera valores cristãos, como a luta por justiça social, respeito e amor ao próximo, com propostas para zerar as filas em hospitais e cuidar das pessoas em situação de rua.

Ele vê como um aspecto positivo para o candidato do PSOL os acenos e diálogos a empresários, uma causa que antes, na visão dele, o deputado não abraçava.

"95% dos empregos gerados no Brasil e em SP são pelas pequenas empresas. Acredito que alguém que olha para esses empresários e pretende inclusive facilitar a vida de quem quer abrir um negócio nas periferias, merece ser apoiado."

Vilela termina o vídeo dizendo que São Paulo não tem um candidato legítimo de direita e que o voto em Ricardo Nunes (MDB) é seria um voto no "mais do mesmo". Ele se queixou também do que chamou de incapacidade do prefeito de fazer autocrítica da sua gestão.

Na véspera, durante uma sabatina com Boulos, Pablo Marçal evitou dizer em quem votaria no segundo turno e liberou os seguidores a fazer o que quiserem no domingo da eleição.

Vilela trabalhou como chefe das empresas de Marçal por cerca de um ano, em 2021. Procurado, ele não quis se manifestar.