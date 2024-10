Candidato expõe vida sexual (e suposto fetiche) de rival em debate da Globo

Um dos candidatos à Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) acusou o rival de ser infiel à esposa e participar de orgias com algemas durante o debate realizado pela TV TEM, afiliada da TV Globo, nesta sexta-feira (25).

O que aconteceu

Fabio Candido (PL), candidato e coronel da Polícia Militar, expôs a vida sexual do oponente, Itamar Borges (MDB). "Eu nem gostaria de falar muito disso, mas como ele critica muito a gente... ele, que teve sérios problemas conjugais, é um traidor de mulher, e gosta de algemas porque fazia orgias com algemas", disse ele.

Borges rebateu a fala do bolsonarista dizendo se tratar de uma falta de respeito e despreparo. "Me dou muito bem com a minha ex-mulher, sou apaixonado pela minha mulher. Nós convivemos muito bem. Minhas filhas estão assistindo e vendo esse mau-caráter falar dessa forma. Ele é um despreparado."

Itamar então partiu para o ataque e acusou Fábio Marconde, o vice na chapa de Candido, seu adversário. "Ele fala de condenação. O único condenado é o vice dele. Fala de processo, o único que está sendo processado é ele. Fala de algema, ele não usou com os cunhados, não usou com o Fábio Marcondes, não usou com os estupradores. Ele é um covarde, não olha no olho. Vem desrespeitar... Vim falar de família, da minha esposa que está nas ruas pedindo votos...", discursou.

Bolsonarista já havia reagido com ironia no último debate do primeiro turno. Na ocasião, Candido afirmou que teria "prazer em algemar o segundo colocado". Borges então interrompeu dizendo: "Algema o seu vice", referindo-se ao correligionário do coronel que compõe a chapa, Fabio Marcondes (PL).

Primeiro turno da disputa em São José do Rio Preto terminou com Candido em primeiro. O candidato somou 40,4% dos votos válidos, enquanto Borges teve 25,6% da preferência dos eleitores. Foram apenas 8 mil votos de vantagem sobre o terceiro colocado.

Estado de São Paulo terá segundo turno prefeito em 18 cidades. São mais de 15,6 milhões de eleitores indo às urnas para escolher o administrador municipal. Em São José do Rio Preto, por exemplo, são 347.916 eleitores, 126 locais de votação e 1.030 seções.