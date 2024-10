Debate em Curitiba tem acusações sobre citação de familiares e até trisavô morto em 1919

O debate da TV Globo com os candidatos à prefeitura de Curitiba (PR) realizado nesta sexta-feira, 25, foi marcado por troca de acusações entre o vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSD), e a jornalista Cristina Graeml (PMB) sobre a citação de familiares de ambos em inserções de campanha. Graeml chegou a afirmar que foi agredida por uma citação feita pela equipe de Pimentel sobre o trisavô dela, Trajano Reis, que morreu em 1919.

"Como a Paula (esposa de Pimentel) ou a sua mãe Isabel se sentiram se estivessem no meu lugar sofrendo todas as agressões que eu sofri? Vocês colocaram no seu horário de televisão o meu trisavô, o doutor Trajano Reis, o primeiro médico de Curitiba e respeitado. Disseram que ele teria vergonha da trineta. Como você acha que a minha mãe, de 82 anos, se sentiu ao ver o bisavô dela ser citado desse jeito na campanha eleitoral?", indagou Graeml.

Pimentel respondeu a Graeml afirmando que a candidata do PMB também o atacou citando laços familiares em peças publicitárias. O vice-prefeito a acusou de ter citado seu irmão, Daniel Pimentel, e a esposa dele, Alissa Martini, por um suposto envolvimento com desvio de recursos públicos no governo de Santa Catarina.

"Hoje, no último dia, em uma estratégia, a senhora bateu no meu irmão, na esposa dele, batendo na família com informações inverídicas e com desinformação, querendo levar a um outro assunto. A senhora que explique essa desonra à família", rebateu Pimentel.