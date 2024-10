De vômito a vírus: como eliminar odores e contaminações do seu carro

Se conviver com odores desagradáveis é difícil, imagine só quando isso ocorre dentro do confinamento da cabine de um carro. Há, porém, várias receitas que podem ajudar nesta tarefa de desodorizar o seu veículo.

Confira algumas formas caseiras de fazer isso caso a caso e saiba se elas protegem contra a contaminação de vírus e bactérias.

Odor de mofo

O odor de mofo é um dos mais comuns, mas é também um dos que têm solução mais fácil. Como a umidade fica acumulada no evaporador do ar-condicionado, a saída é ligar na ventilação máxima ou usar receitas caseiras.

De acordo com a Acquazero, empresa especializada em limpeza automotiva e outros serviços, é possível aplicar várias táticas. Entre elas, algumas são bem prosaicas, tal como deixar giz de quadro negro, porque o material poroso pode absorver esse cheiro.

A capacidade de absorção de uma maçã é outra opção: basta cortar uma em quatro pedaços e esperar para ela fazer o seu trabalho. Abrir as janelas e deixar o carro no sol é outra.

A maçã pode ser aliada na hora de absorver cheiros do interior Imagem: iStock

"Usei técnica caseira, com aquelas paradas com odor cheiroso, e até resolveu, mas só depois de muito tempo. O meu problema foi porque entrou água no meu Ford Fiesta e ficou bem molhado. Deixei o carro no sol por alguns dias, sempre com a janela aberta. Depois que o cheiro diminuiu, usei o cheirinho e resolveu", explica Ricardo Pinto, assistente administrativo.

Vômito

Crianças e passageiros podem passar mal durante uma viagem, sem falar dos bichinhos. É um dos odores mais difíceis de suportar, o que faz a pessoa esfregar sofregamente os resíduos para retirá-los. Não vai dar certo: é melhor usar uma esponja molhada com detergente para eliminar a camada superficial da sujeira e tirar o excesso de água com toalha. Em seguida, borrife vinagre e água sobre o local, deixando o carro no sol com as janelas abertas.

É possível apelar para uma mistura de vinagre, água, limão, álcool e um grande aliado, o bicarbonato de sódio, outra substância que vai absorver o odor como a maçã faz.

O procedimento é simples: para remover o resquício do cheiro, aplique uma camada generosa de bicarbonato de sódio e espere o produto agir por 20 minutos. Logo depois, entra em ação o aspirador e uma escova de cerdas macias.

A impermeabilização é um serviço oferecido nas franquias e empresas de limpeza, uma saída que pode impedir o dano imediato de tais acidentes.

Detergente

O detergente de cozinha tem utilidade para remover substâncias líquidas. O produto deve ser diluído na água e ser aplicado com um pano, sem encharcar. Qualquer excesso deve ser removido com uma toalha.

Não deu certo

Conhecidos como cheirinhos, os aromatizantes podem ser a saída para aqueles que desejam apenas tirar odores, embora nem sempre sejam suficientes. É necessário buscar um que não deixe um cheiro enjoativo, escolha bem um que lhe agrade.

"Só aconteceu uma vez que um galão de água quebrou no porta-malas. Um quebra-mola causou a quebra do recipiente e derramou 20 litros. Eu comprei um item que tira umidade do armário e deixei dentro do carro, pois eu não iria usar muito o meu up!. Também usei um item que usa para limpar o sistema de ar-condicionado do carro, liguei ele e deixei na ventilação máxima, mas com o carro fechado. Acabou sumindo depois de um tempo", conta Paolo Acha, tatuador.

E as contaminações?

Alguém mais dirigiu, vai dirigir ou foi levado em seu carro? Limpar as superfícies de contato com detergente ou produto de limpeza pode ser agressivo demais. Uma solução de água e sabão neutro funcionará melhor. Volante, alavanca de câmbio, maçanetas e painel são pontos que devem ser limpos com mais atenção. Falando em atenção, cuidado com panos muito molhados, pois a central multimídia e outros componentes eletrônicos podem ser prejudicados.

Somado a isso, há saídas profissionais, casos da limpeza de interior e oxisanitização, que promete sanitizar o ambiente e sistemas de climatização com o uso de ozônio, como também eliminar vírus como o da covid-19. Entretanto, não há estudos que comprovem a eficácia dessa técnica.

