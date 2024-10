'Bandido', 'tchau': carreatas se cruzam em Goiânia e trocam ofensas

As comitivas dos candidatos à Prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues (PL) e Sandro Mabel (União), se encontraram durante carreatas na zona noroeste na manhã deste sábado (26) e trocaram ofensas pelos microfones dos carros de som.

O que aconteceu

As carreatas de Fred Rodrigues e Sandro Mabel foram marcadas para o mesmo horário em bairros próximos da capital goiana. O bolsonarista saiu da Vila Mutirão enquanto o ex-deputado partiu do Jardim Nova Esperança, a poucos quilômetros de distância, ambos por volta das 9h.

Se encontraram cerca de uma hora depois em uma das principais avenidas da zona noroeste. De um lado, Fred um em um trio elétrico com apoiadores; do outro, Mabel na caçamba de uma picape com o governador Ronaldo Caiado (União), seu padrinho nesta eleição.

Palavras não foram desperdiçadas. Entre buzinas e gritos, foi possível ouvir Caiado, que estava com o microfone no momento do encontro, gritar "É bandido!" para a carreata adversária, ao passo que o locutor do grupo bolsonarista respondeu "Tchau, agora é 22!", em referência ao número do PL.

"Desesperado! Bandido!"

"Eles estão desesperados", repetiu o locutor da campanha bolsonarista. Para a equipe e apoiadores de Fred, "ficou clara" a vitória do candidato no debate, pois ele teria mantido a calma e "exposto" o ex-deputado. No carro de som, Mabel foi chamado diversas vezes de "perdedor". As duas campanhas subiram o tom na reta final deste segundo turno, como ficou evidente no último debate, ontem (25).

Sobrou até para quem não está mais na disputa. "[O PL] é o partido que mais tem mulher bonita. Todo mundo bonito no 22. Ao contrário do PT, onde só tem baranga", disse o locutor do segundo carro de som de Fred, no início da carreata. Não foram citados nomes, mas a candidata do PT na eleição era uma mulher, a deputada Adriana Accorsi (PT-GO).

"A Polícia Federal derrubou o esquema. Vai para a cadeia!", gritou o locutor da campanha de Mabel ao avistar o adversário. Em um som um pouco mais baixo, Caiado começa a gritar "É bandido! É bandido!", ao lado de Mabel.

Acusações de corrupção viraram peça de campanha. Como no debate ontem, o grupo do União tem usado os casos de falsificação de documento e da ligação do bolsonarista com o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), alvo de operação da PF por suposto desvio de verbas. A equipe admite que o debate não saiu como o esperado, mas que Mabel "conseguiu provar" que Fred não tem propostas.

A campanha de Fred tem falado em perseguição. "Vocês sabem o que eles estão fazendo", disse o candidato ao subir no carro de som, antes da carreata partir. Questionado pelo UOL sobre a possibilidade do caso atrapalhar a campanha, ele preferiu não responder — e apoiadores vaiaram a pergunta.

O bolsonarista também tem respondido com acusações ao adversário. No debate, tratou sobre suposta instalação de um telão na casa de Mabel com dinheiro da Fieg (Federação das Indústrias do Estado de Goiás), que Mabel presidiu até o início desse ano, e, na carreata, citou suposta coação a servidores públicos para apoiarem o candidato do governador.

Ao passarem, as carretas também deixavam provocações entre os eleitores. Mulheres com bandeiras de Mabel faziam sinal de roubo com as mãos para eleitoras com bottons 22, que respondiam, com ironia: "Esse 'ladrão' vai ganhar a eleição!".

Os padrinhos

Como na campanha, os padrinhos tiveram papel central nas carreatas. Caiado, que escolheu e encampou a candidatura de Mabel, era a figura central do carro que levava a comitiva do União Brasil.

Com a camisa social que lhe é peculiar, Caiado falou mais ao microfone que o próprio candidato, puxando gritos dos apoiadores. Ele deve participar de outros dois eventos neste último dia, uma minicarrreata e a visita a uma feira, e deverá receber Mabel no Palácio das Esmeraldas, sede do governo, para a apuração dos votos, amanhã (27).

Mesmo sem estar presente, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também foi uma estrela da carreata de Fred. Entusiasta da candidatura, a foto de Bolsonaro aparece em todos os adesivos do candidato e seu nome, no principal jingle da campanha —assim como o de Gayer. Trechos de falas suas, elogiando o peelista ou falando a "Deus acima de tudo", foram repetidos à exaustão no carro de som, entre músicas.

Bolsonaro também deverá votar com Fred. A presença do ex-presidente foi confirmada amanhã cedo em Goiânia, junto a Gayer e ao senador Wilder Morais (PL-GO).