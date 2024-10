Cármen: 'Quem não votou no 1º turno não só pode, como deve ir às urnas'

A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, afirmou em pronunciamento em cadeia nacional na noite deste sábado (26) que quem não votou no primeiro turno não só pode, como "deve" ir às urnas neste domingo onde houver segundo turno.

O que aconteceu

Ministra exaltou a importância do voto para a democracia e convocou eleitores a participar. Em seu pronunciamento, ela afirmou que o voto é o "gesto maior da vida democrática", e ressaltou a importância da democracia e a luta necessária para que o direito ao voto fosse conquistado. Apelo da ministra para que a população vote ocorre após a alta abstenção registrada no primeiro turno da eleição deste ano, de 21,7%.

O percentual de abstenção do primeiro turno só ficou atrás da abstenção registrada em 2020. Naquele ano foi registrada abstenção de 23,1%, mas o país ainda vivia a pandemia de covid-19, quando várias pessoas tinham medo de sair para votar. Mais cedo, em entrevista à CNN Brasil, Cármen Lúcia comentou sobre o desafio da alta abstenção, sobretudo entre os idosos, e como é necessário conscientizar o eleitor sobre a importância do voto dele.

Mesmo quem não justificou ausência no primeiro turno pode votar agora. Justiça Eleitoral considera cada turno uma disputa independente e mesmo quem não compareceu às urnas no primeiro turno e ainda não justificou a ausência pode votar no segundo turno. Quem ainda não justificou sobre a abstenção do primeiro turno tem até o dia 5 de dezembro para apresentar sua explicação.

Justificativa pode ser feita virtualmente, na página do TSE na internet ou mesmo pelo aplicativo e-título. Quem não tiver acesso à internet pode procurar o cartório eleitoral mais próximo para justificar presencialmente. Ao todo, 51 municípios, sendo 15 capitais, terão segundo turno neste domingo para escolher quem será o próximo prefeito.

As urnas eletrônicas, seguras e auditáveis, estão preparadas para receber o voto de cada pessoa. Quem não votou no 1º turno não só pode, como deve ir às urnas neste domingo, se houver 2º turno em sua cidade. Ao votar, você faz uma escolha pelo seu futuro e pelo futuro das pessoas que você ama. Participe! Ajude a fazer a sua cidade melhor. Seu gesto faz o Brasil. Presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, em pronunciamento em cadeia nacional neste sábado